إيران تعلن "التصدي" لمجموعة مسلحة حاولت التسلل من جنوب البلاد

أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، مساء اليوم الخميس، التصدي لمجموعة مسلحة ومجهزة بمعدات عسكرية أثناء محاولتها دخول الحدود بمحافظة خوزستان جنوب إيران.

وأضافت في بيان نشرته وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني ”جوان“، أن ”عناصر الأمن والاستخبارات في محافظة خوزستان تمكنت من التصدي لمجموعة مسلحة ومجهزة لدى دخولها الحدود جنوب غرب البلاد في منطقة الحويزة“، الواقعة غرب محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية، ويسكنها أكثر من 50 ألف نسمة.

وأشار البيان إلى ضبط 80 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الذخيرة في هذه العملية الأمنية، من دون الكشف عن هوية المجموعة المسلحة وعدد عناصرها.

وفي الـ28 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت ذات الوزارة تفكيك خلية مسلحة وصفتها بـ“الإرهابية“، كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية داخل البلاد، مشيرة إلى أن قواتها تمكنت من قتل زعيم الخلية واعتقال عدد من عناصرها.

وتتهم إيران الجماعات والأحزاب المعارضة لها من القوميات العربية والبلوشية والكردية بأنها ”إرهابية“، وتتلقى دعماً من الخارج، وتقوم السلطات الأمنية بملاحقة تلك الجماعات ومؤيديها في داخل البلاد.

وحمّلت السلطات الإيرانية حركة النضال العربي مسؤولية هجوم مسلح وقع على استعراض عسكري للقوات المسلحة في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2018، لكن حركة النضال قالت حينها إنه ليس لها دور في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل من قوات الحرس الثوري.

وعادة ما تقوم وزارة الأمن باختطاف المعارضين للنظام الإيراني في الخارج، وكانت آخر عملية تم الإعلان عنها في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، بعدما قامت طهران باختطاف نائب رئيس حركة النضال لتحرير الأهواز العربي حبيب اسيود، عقب وصوله إلى مطار اسطنبول في تركيا بعدما تم استدراجه من قبل المخابرات الإيرانية عن طريق فتاة إيرانية.

وفي الـ11 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قام التلفزيون الإيراني ببث برنامج وثائقي يتضمن اعترافات قسرية للمعارض حبيب أسيود.

وخلال الشهر الجاري، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية إصدار لائحة اتهام ضد حبيب أسيود من شأنها أن تقوده إلى عقوبة الإعدام.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني ذبيح الله خداييان، للتلفزيون الحكومي، إنه ”تم إصدار لائحة اتهام بحق زعيم جماعة الأهوازية“، مضيفًا أن ”من بين التهم تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت أماكن حكومية وعامة، وتنفيذ عمليات اغتيال وإطلاق النار على سكان بمحافظة خوزستان، والتورط في قضايا غسيل الأموال“.