آخر سفير لدى أمريكا وصهر الشاه.. وفاة وزير الخارجية الإيراني الأسبق أردشير زاهدي

توفي، يوم الخميس، أردشير زاهدي وزير الخارجية الإيراني الأسبق وصهر شاه إيران محمد رضا بهلوي، وآخر سفير إيراني لدى الولايات المتحدة عن عمر ناهز 93 عاماً.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن أردشير زاهدي توفي بعد معاناة طويلة مع المرض في سويسرا.

والسياسي الإيراني أردشير زاهدي هو نجل فضل الله زاهدي الذي شغل أيضًا منصب وزير الخارجية لبعض الوقت.

وعاش أردشير زاهدي في سويسرا بعد مغادرة إيران عقب الإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي.

وأصبح والده فضل الله زاهدي أول رئيس وزراء بعد انقلاب أغسطس/ آب عام 1953 الذي أطاح بحكم الزعيم الإيراني محمد مصدق، وكان فضل الله زاهدي يشغل حينها منصب سفير إيران في الأمم المتحدة، وتوفي عام 1963.

وكان الراحل أرشيد زاهدي قد أثار الكثير من الجدل بمواقفه الداعمة للنظام الإيراني في السنوات الأخيرة، خاصة منذ عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني في مطلع يناير/كانون الثاني من العام الماضي بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.

وهاجم أردشير زاهدي، في أحد أكثر مواقفه إثارة للجدل، في مقال بصحيفة ”نيويورك تايمز“، بحدة السياسات الأمريكية ضد إيران خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، واصفًا إياها بمضايقة الشعب الإيراني، داعياً إلى تطوير البرنامج النووي الإيراني في إطار المعاهدات الدولية وعارض العقوبات الأمريكية.

وفي لقاء مع قناة ”بي بي سي“ البريطانية، في أبريل/نيسان من العام الماضي، قال زاهدي عن قدرات بلاده العسكرية: ”لست مدافعا عن الجمهورية الإسلامية، لكن أشعر بفخر عندما أسمع أن إيران أطلقت قمراً صناعياً عسكرياً إلى الفضاء، وأشعر بفخر باللواء سليماني أيضاً الذي قدم دمه دفاعا عن بلده“.

وفي حوار آخر مع صحيفة ”جام جم“ الحكومية الإيرانية، قال زاهدي: ”أتشرف بانتمائي إلى إيران التي شهدت تطوراً كبيراً على مدى السنوات الأخيرة في كافة المجالات، من دون الحاجة إلى الدول الأجنبية، وإن الولايات المتحدة غير قادرة على تركيع إيران“.

وقبل حوالي عقد من الثورة الإيرانية عام 1979، وقع أردشير زاهدي، وزير الخارجية آنذاك، معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية نيابة عن شاه إيران.

ولد أردشير زاهدي في عام 1928 في طهران، وتخرج من مدرسة أمريكية في بيروت وذهب إلى جامعة ولاية يوتا لدراسة الهندسة الزراعية.

وكان أردشير زاهدي في الولايات المتحدة عندما سافر محمد رضا شاه بهلوي إلى الولايات المتحدة لأول مرة، وزار زاهدي الشاه كممثل للطلاب الإيرانيين في ولاية يوتا وكان هذا أول لقاء بينهما.

تزوج أردشير زاهدي من شهناز، الابنة الكبرى للشاه، عام 1957، وبعد سبع سنوات طلقها بناءً على طلب شهناز بهلوي، لكن هذا الانفصال لم يؤثر على علاقته الوثيقة بالشاه.

عين زاهدي سفيراً لإيران لدى الولايات المتحدة في 1960، وبقي في هذا المنصب عامين، بعد ذلك أصبح سفيراً لإيران في بريطانيا وتولى هذا المنصب من عام 1962 إلى عام 1966.

وأصبح أردشير زاهدي وزيرًا لخارجية إيران أواخر 1966، وتولى هذا المنصب لمدة خمس سنوات، وعاد إلى الولايات المتحدة في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وظل سفيراً لإيران لدى الولايات المتحدة حتى سقوط نظام بهلوي.