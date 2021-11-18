بوتين يتهم الغرب بتصعيد النزاع مع أوكرانيا عبر مناورات البحر الأسود

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب، الخميس، بتصعيد النزاع مع كييف؛ عبر إجراء مناورات في البحر الأسود، وإرسال قاذفات للتحليق قرب الحدود الروسية، في وقت تتهم واشنطن موسكو بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية.

وقال بوتين في خطاب، إن ”شركاءنا الغربيين يصعّدون الوضع عبر تزويد كييف بأسلحة حديثة فتاكة، وإجراء مناورات عسكرية استفزازية في البحر الأسود“، مشيرا إلى أن ”قاذفات غربية حلّقت على بعد 20 كيلومترا عن حدودنا“.

وأعلنت كييف، اليوم، أنها تسعى للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من حلفائها الغربيين، بعدما أعربوا عن قلقهم حيال تحركات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، للصحفيين، إن ”كييف تسعى إلى دعم سياسي واتفاقيات لإمداد جيشنا بمزيد من الأسلحة الدفاعية“.

وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع ”أوكرانيا برس“ عن وزارة الخارجية الروسية، تأكيدها أن القيادة العسكرية لا تنفذ أي عمليات حشد مكثفة على الحدود مع أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة باتباع خطط غير مسؤولة للهيمنة في منطقة البحر الأسود.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن تحركات العسكريين الروس تجري داخل أراضي بلادهم، على خلاف عمليات القوات الأمريكية.

وأوضحت زاخاروفا أنه ”لا يدور الحديث عن أي حشد مفرط للقوات والعتاد بالقرب من الأراضي الأوكرانية“.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها تتابع التحركات العسكرية الروسية ”المثيرة للمخاوف“ قرب الحدود الأوكرانية، وفق ”أوكرانيا برس“.

ونقل الموقع عن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قوله اليوم الخميس، إن ”بلاده قلقة من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا“.

وأضاف أنه لا يعرف ”ما نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

وأكد أوستن أن ”الولايات المتحدة تواصل متابعة التصرفات المقلقة من قبل روسيا، مثل حشد القوات على الحدود مع أوكرانيا واختبار الأسلحة“.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 أعوام؛ بسبب احتلال روسيا شبه جزيرة القرم، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في إقليم دونباس.