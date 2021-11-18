ترامب: لا أفكر بانتخابات 2024 لأنه لن يكون هناك أمريكا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لا يفكر حاليًا في الفوز بانتخابات 2024، لأنه لن يكون هناك أمريكا بعد ثلاث سنوات، بسبب الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي تصريحات نشرتها مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية يوم أمس الأربعاء، أصر دونالد ترامب، على أنه خسر انتخابات عام 2020، بسبب عمليات التزوير رغم نفي معظم المسؤولن هذه الادعاءات، بما فيهم المدعي العام ويليام بار، الذي أكد أنه لا يوجد دليل على ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: ”لديّ الكثير من الأشخاص الطيبين الذين يقولون لي: سيدي، انسَ عام 2020.. ستفوز في الانتخابات المقبلىة وأنت الآن في أعلى المستويات في الاستطلاعات، وستفوز… وأنا أقول إننا لن يكون لدينا بلد في غضون ثلاث سنوات“.

وأضاف: ”هذا الرجل ( جو بايدن) فعل ذلك في تسعة أشهر.. لقد دمر بلدنا… وأعود وأقول: اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى… كان هذا دومًا هو موضوعي، وسيكون علينا أن نحافظ على أمريكا عظيمة… أمريكا ليست رائعة الآن.. أمريكا أضحوكة في جميع أنحاء العالم“.

وانتقد دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن، بسبب ما وصفه بـ ”المأساة الرهيبة“ التي حدثت في نهاية آب/ أغسطس الماضي في أفغانستان، إذ أسفر هجوم انتحاري في مطار كابول عن مقتل أكثر من 180 شخصًا، منهم 13 جنديًا أمريكيًا، وذلك خلال الانحساب الأمريكي.

وألقى ترامب ايضًا، باللوم على بايدن في الزيادة الحادة بعدد الاشخاص الذين تم اعتقالهم، أثناء محاولتهم التسلل إلى أمريكا عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتطرق ترامب لانتخابات 2020، قائلًا: إن عدم كتابة الصحافة المحلية عن عمليات الاحتيال والتزوير في تلك الانتخابات، هو ”أنه وحلفاءه قريبون جدًا من إثبات ذلك“.

وتابع: ”أنهم لا يريدون الكشف عن عمليات التزوير… سيفعلون أي شيء لوقف ذلك.. وعندما تسمع الصمت، عندما تسمع كل ذلك، هذا هو الشيء الذي يريدونه؛ الصمت“.

وحتى الآن، لم يؤكد ترامب عما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، عن الحزب الجمهوري على الرغم من أن عددًا من استطلاعات الرأي الأمريكية في الأشهر الأخيرة أظهرت أنه يتفوق على بايدن في الشعبية.