بولندا تعتقل حوالي 100 مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروس

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اعتقلت قوات الأمن البولندية نحو مئة مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروس، ليل الأربعاء الخميس، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع البولندية.

وأفادت الوزارة أن ”الأجهزة البولندية اعتقلت مجموعة من حوالى مئة مهاجر“، واتهمت بيلاروس بأنها ”أرغمت مهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم“، مشيرة إلى أن ”محاولة عبور الحدود جرت على مسافة بضع مئات الأمتار من المكان“.

وبثت الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه جنود بولنديون يحيطون بمجموعة كبيرة من المهاجرين الجالسين أرضا ليلا في غابة قرب سياج من الأسلاك الشائكة.

ويحتشد آلاف المهاجرين الذين يتحدرون بمعظمهم من الشرق الأوسط، منذ أيام، وسط درجات حرارة تحت الصفر، على حدود بيلاروس مع بولندا، على أمل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتهم الغرب بيلاروس بتدبير موجة الهجرة منذ الصيف ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها لقمعها حركة معارضة شهدتها عام 2020 بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل.

وترفض وارسو وكذلك دولتان أوروبيتان أخريان مجاورتان لبيلاروس هما ليتوانيا ولاتفيا استقبال هؤلاء المهاجرين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه سيضاعف عقوباته ضد بيلاروسيا والمقربين من رئيسها، في رد فعل على أزمة اللاجئين المتصاعدة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وفقا لمسؤولين في الاتحاد.

وأضاف المسؤولون أن العقوبات ستستهدف أي شخص متورط في تهريب المهاجرين عبر بيلاروسيا.

واتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بدفع اللاجئين إلى حدوده الشرقية من أجل تقويض الأمن، وهي التهمة التي تنفيها الجمهورية السوفييتية السابقة.

وتمنع القوات البولندية مئات المهاجرين من عبور الحدود.

وفي السياق، من المقرر أن يسيّر العراق اليوم الخميس أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروسيا.

وقال الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في وقت سابق، إن بغداد ستعيد المهاجرين العراقيين إلى بلادهم من بيلاروسيا.

وفي وقت سابق، حظرت أنقرة على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروسيا على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين البلد السوفييتي سابقا وبولندا. ويخيّم آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا.