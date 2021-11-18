حليف ترامب ينفي التهم الموجهة إليه في الهجوم على الكابيتول‎‎

كشفت وثائق قضائية أن ستيف بانون، الحليف المقرب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نفى الأربعاء، تهمة ”عرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق“ بهجوم السادس من كانون الثاني/ يناير على الكابيتول، مقر البرلمان.

وتتم محاكمة المستشار السابق البالغ من العمر 67 عاما لرفضه الإدلاء بشهادته وتقديم وثائق إلى لجنة خاصة في مجلس النواب تحقق في دور الرئيس الجمهوري السابق في هجوم أنصاره على الكونغرس، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وقد يحكم على بانون بالسجن لمدة تتراوح بين 30 يوما وسنة واحدة لكل تهمة.

وكان بانون قد حضر إلى مقر الشرطة في واشنطن الاثنين، ويفترض أن يمثل أمام قاض فدرالي الخميس.

وقال لوسائل إعلام الاثنين ”ننتقل إلى الهجوم بعدما سئمنا من الدفاع“، متهما الرئيس الديموقراطي جو بايدن بأنه أصدر الأمر بشكل مباشر بملاحقته قضائيا.

ورفض ستيف بانون، الذي استدعته اللجنة ذات الأغلبية الديمقراطية، الإدلاء بشهادته، مشيرا إلى حق الرؤساء في عدم الكشف عن محتوى بعض الوثائق والمناقشات.

وكان جمع غاضب من أنصار الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته في حينه دونالد ترامب اقتحم في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي مبنى ”الكابيتول“، لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ويلاحق المستشار السابق لترامب، البالغ 67 عاما، بتهمتَي رفض الإدلاء بشهادته ورفض تقديم وثائق إلى لجنة برلمانية خاصة تحقق في دور الرئيس السابق في هجوم أنصار له على مقر الكونغرس.

ولم يكن بانون يشغل أي منصب رسمي في 6 كانون الثاني/ يناير، لكن يبدو أنه بحث في التظاهرة مع الرئيس في الأيام السابقة لتنظيمها، بحسب لجنة التحقيق.

وأصدرت اللجنة، التي استمعت إلى أكثر من 150 شاهدا، استدعاءات جديدة الأسبوع الماضي ضد مقربين من الملياردير الجمهوري، بينهم المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، ومستشاره ستيفن ميلر.

وكان ستيف بانون مستشارا لترامب متكتما وواسع النفوذ، ولعب دورا كبيرا في فوز ترامب بإعطائه حملة المرشح الجمهوري عام 2016 اتجاها شعبويا، لكنه دفع إلى الاستقالة في السنة التالية.

وكان ترامب أكد للمتظاهرين أن الانتخابات ”سُرقت“ منه، دون أن يقدم أي دليل. وقام مئات المحتجين إثر ذلك باقتحام مبنى الكونغرس وسط فوضى وأعمال عنف.