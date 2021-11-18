تركيا تفرج عن زوجين إسرائيليين اتهمتهما بالتجسس (فيديو)

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إفراج السلطات التركية عن زوجين تركيين كانا قد اعتقلا قبل أيام، وتم توجيه تهمة التجسس لهما عقب تصويرهما قصراً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن الزوجين الإسرائيليين تم الإفراج عنهما، وبثت صورا للحظة وصولهما إلى إسرائيل ولقائهما بعائلتهما.

#تركيا تفرج عن زوجين إسرائيليين اتهمتهما بالتجسس عقب تصويرهما قصراً للرئيس التركي رجب طيب #أردوغان #إرم_نيوز pic.twitter.com/I4Uw99M3J0 — إرم نيوز (@EremNews) November 18, 2021

ووجه الزوجان شكرهما إلى الحكومة الإسرائيلية التي وقفت معهما، دون أن يكشفا عن أي تفاصيل متعلقة باحتجازهما.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، اتصل أمس بالعائلة وأبلغها بنية السلطات التركية الإفراج عن الزوجين، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين والعائلة أبقوا القضية طي الكتمان لحين إتمامها.

وكان بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أكد أن الزوجين الإسرائيليين المحبوسين في تركيا لتصويرهما منزل الرئيس رجب طيب أردوغان، قد تم إطلاق سراحهما، وهما في طريق عودتهما لإسرائيل.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود مشتركة تجاه تركيا، حتى تم الإفراج عن الزوجين موردي وناتالي أوكنين.

وقررت محكمة تركية، يوم الجمعة الماضي، تمديد اعتقال الزوجين الإسرائيليين، اللذين تم القبض عليهما إثر تصوير منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن تم توجيه تهمة التجسس لهما، لـ20 يوماً أخرى، بناء على طلب جهاز الاستخبارات الوطنية التركي.

ونفى وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، أن يكون الزوجان المعتقلان في تركيا يعملان ضمن أي من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال لابيد، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن ”الزوجين لا يعملان في أي جهاز استخبارات إسرائيلي“.