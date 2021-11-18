"إيكواس" تفرض عقوبات على 149 مسؤولا في مالي بينهم رئيس الوزراء

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ”إيكواس“، عقوبات ضد أعضاء في الحكومة الانتقالية في مالي، بمن فيهم رئيسها، لكن من دون أن تشمل الكولونيل الذي قاد الانقلاب العسكري العام الماضي، وفقا لوثيقة من المنظمة الأفريقية.

وتأتي عقوبات ”إيكواس“ بعد انقلابين متتاليين في مالي في آب/ أغسطس 2020، وأيار/ مايو 2021، وشكوك حول نية النظام هناك إجراء انتخابات عامة بحلول 27 شباط/ فبراير العام المقبل.

ويعد رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا، أرفع شخصية مدرجة في قائمة العقوبات الجديدة التي تضم أيضا أسماء 27 وزيرا من الحكومة الانتقالية.

لكن لم يرد في القائمة اسم الكولونيل آسيمي غويتا الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكري منذ الانقلاب.

وضمّت قائمة العقوبات أعضاء ”المجلس الوطني الانتقالي“ البالغ عددهم 121 عضواً والذي يعمل بمثابة برلمان مؤقت.

وتم تجميد أصول جميع المدرجين في القائمة، إضافة إلى منعهم من السفر إلى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وقرر قادة ”ايكواس“ الذين عقدوا اجتماعا في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فرض عقوبات على جميع المسؤولين الذين، بنظرهم، يماطلون في إجراء انتخابات عامة موعودة من أجل تشكيل حكومة منتخبة ديموقراطيا بعد انقلابين عسكريين.

يذكر أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعلن الإثنين الماضي، أن الاتحاد توصل إلى ”توافق“ بين الدول الأعضاء الـ27 لفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة، التي تخشى الدول الغربية تدخلها في مالي.

ويهدد المجلس العسكري في باماكو باللجوء إلى أجهزة هذه الشركة الخاصة التي يُشتبه في أنها مقرّبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرّح بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: ”هناك توافق على اتخاذ تدابير مقيّدة ضد هذه المجموعة. ستُقرر ما إن يُستكمل العمل على المستوى التقني. وسيتمّ تقييم اقتراحات محددة لتعيين الأفراد والكيانات“.

وتحدّث عن احتمال تبني هذه التدابير التي تطالب بها خصوصًا فرنسا، أثناء الاجتماع الوزاري المقبل المقرر في 13 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتوافقت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي أيضًا، الإثنين، على تبني إطار قانوني للعقوبات على المجلس العسكري الحاكم في مالي.

وقال بوريل إن عمل الاتحاد الأوروبي على إطاره القانوني للعقوبات ”سيتواصل ونأمل وضع اللمسات الأخيرة عليه قريبًا. هذا الأمر سيسمح لنا بتبني عقوبات ضد أولئك الذين يعرقلون الانتقال“.