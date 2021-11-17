"جون أفريك": قلق فرنسي من وصول"فاغنر" الروسية إلى مالي

تبدي فرنسا انزعاجا واضحا من احتمال وصول شركة ”فاغنر“ العسكرية الروسية إلى مالي، محذرة من عواقب ”وخيمة“ رغم تطمينات موسكو حول طبيعة مهمة الشركة، لا سيما مع الحد من الوجود العسكري الفرنسي هناك.

ويقول تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ إن الرئيس الفرنسي ناقش مع بوتين وصول ”فاغنر“ إلى مالي، مشيرا إلى أنّه خلال المناقشات بين ماكرون وبوتين أبدى ماكرون معارضته لهذه الخطوة، محذرا من أن مثل هذا السيناريو ستكون له ”عواقب وخيمة“.

لكن نظيره الروسي أوضح أنّ ”فاغنر“ هي ”شركة خاصة تستجيب لمنطق السوق ولا يسيطر عليها الكرملين“، في مسعى لتبديد مخاوف باريس التي تواصل التعامل بجدية مع فرضية هبوط الشركة في مالي، وفق التقرير.

وتوضح ”جون أفريك“ أنه ”في نظر المسؤولين الفرنسيين يعتزم المجلس العسكري الحاكم في باماكو حقًا إبرام مثل هذه الصفقة- لا سيما العقيد ساديو كامارا، وزير الدفاع ـ رغم أن السلطات المالية أدركت خلال مناقشتها الملف مع الروس أنّ المسألة تبدو ”أكثر تعقيدًا، وأن لها تكلفة سياسية ومالية حقيقية“.

ويشير التقرير إلى أنه تمت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مناقشة ملف ”فاغنر“ وفرضية وصولها لمالي بالفعل، في قمة مصغرة مخصصة للوضع في منطقة الساحل، عقدت في الإليزيه على هامش منتدى باريس للسلام .

وبحسب التقرير، فقد ”أشار رؤساء دول الساحل إلى إضعاف شراكتهم الأمنية مع باماكو، وتماشيا مع موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أعربوا أيضا عن مخاوفهم بشأن احتمال وصول (فاغنر) إلى مالي، وقد أبلغوا هذه المخاوف مباشرة إلى المسؤولين الماليين“.

ويشير التقرير إلى أن ماكرون ”ناقش الوضع في منطقة الساحل مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي استقبلها بحرارة في الإليزيه، وجددت بدورها استعداد واشنطن للعمل في المنطقة وخاصة في مجال المخابرات، كما أثار ماكرون ومضيفته مسألة دعم الأمم المتحدة لمجموعة دول الساحل الخمس، وهو التوجه الذي تعارضه واشنطن“.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الاتحاد الأوروبي سيطبق عقوبات على الدولة المالية، وأضاف أن ”هناك إرادة مشتركة لاتخاذ قرار بشأن الإطار القانوني للعقوبات التي سيتم تنفيذها ضد فاغنر“.