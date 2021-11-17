تحطم مقاتلة بريطانية في البحر المتوسط ونجاة الطيار‎‎

تحطمت مقاتلة من طراز ”إف-35“ بعد إقلاعها من أكبر حاملة طائرات بريطانية في البحر المتوسط، اليوم الأربعاء، لكن الطيار نجا من الحادث بعدما تمكن من القفز بمظلته وعاد بأمان إلى السفينة.

ووقع الحادث خلال طلعة روتينية فوق المياه الدولية في حوالي الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

ولم تشارك في العملية أي سفن أو طائرات أخرى. ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

وذكرت شبكة ”سكاي“ البريطانية أنه لا يعتقد أن يكون هناك عمل عدائي وراء الحادث، من المرجح أن يركز التحقيق على خطأ تقني أو بشري محتمل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: ”طيار بريطاني لطائرة من طراز إف 35 من حاملة الطائرات أتش أم أس الملكة إليزابيث قذف من الطائرة خلال عمليات طيران روتينية في البحر المتوسط هذا الصباح“.

وأكد أن ”الطيار أعيد إلى السفينة وبدأ التحقيق، لذا لن يكون من المناسب تقديم مزيد من التعليقات في هذا الوقت“.

ويعتقد أن طائرة الجيل التالي من طراز RAF F35، التي تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه إسترليني، موجودة في البحر ولم يتم استخراجها بعد.

ووجدت ثماني طائرات بريطانية من طراز إف 35 على متن الحاملة، إلى جانب 10 طائرات أمريكية من طراز إف 35. إنها من النوع B لطائرة لوكهيد مارتن النفاثة، والتي يمكن أن تقلع على مسافة قصيرة وتهبط على الحاملة.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية فتح تحقيق بعد سقوط المقاتلة.

وذكرت في بيان صحفي أن الحادث وقع في المياه الدولية بالبحر المتوسط تزامنا مع عبور حاملة الطائرات.

وأكدت أن الطيار نجح في القفز بمظلته، ولم يصب بأذى، مضيفة أن المقاتلة سقطت دون اصطدامها بأية طائرة أخرى.

وطائرة إف-35 من عائلة أمريكية من الطائرات المقاتلة متعددة المهام الشبحية ذات المقعد الواحد والمحرك الواحد في جميع الأحوال الجوية، والتي تهدف إلى أداء مهام التفوق الجوي والهجوم.

كما أنها قادرة على توفير قدرات الحرب الإلكترونية والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وتعد شركة لوكهيد مارتن المقاول الرئيسي لها، مع شركائها الرئيسيين كشركة نورث جرومن وشركة BAE للأنظمة.

وتحتوي الطائرة على ثلاثة أنواع رئيسية: الإقلاع والهبوط التقليدي (CTOL) إف-35 A، الإقلاع القصير والهبوط العمودي (STOVL) إف-35 B، والطائرة إف-35 C العاملة على حاملات الطائرات (CV / CATOBAR).