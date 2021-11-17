أمريكا تضيف روسيا إلى لائحتها السوداء حول الحرية الدينية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء أنها أضافت روسيا الى لائحتها السوداء للدول ”التي تثير قلقا خاصا“ بشأن الحرية الدينية.

في المقابل تم شطب نيجيريا التي كانت قد أدرجت على اللائحة السنة الماضية، حسب بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الذي سيزور الأسبوع الحالي هذه الدولة الأفريقية.

وقال بلينكين إن ”الولايات المتحدة لن تحيد عن التزامها الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل دولة“، مضيفا ”في أماكن كثيرة حول العالم، مازلنا نرى حكومات تضايق وتعتقل وتهدد وتسجن أو تقتل أشخاصا لمجرد رغبتهم في عيش حياتهم وفقا لمعتقداتهم“، حسب ”فرانس برس“.

يذكر ان الولايات المتحدة حذفت ‎السودان في ديسمبر/ كانون الثاني 2020 من قائمة المراقبة الخاصة، بناء على ”التقدم الكبير والملموس“ الذي حققته خلال 2019 في مجال الحرية الدينية.

وشطبت واشنطن في 2019، الخرطوم من قائمة الدول المثيرة للقلق في الحريات الدينية، ونقلته إلى ”قائمة المراقبة الخاصة“ للحكومات والدول التي تورطت أو تسامحت في الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية.