نائب إيراني يدعو لسماع صوت المعارضين لخطة تقييد الإنترنت

دعا عضو البرلمان الإيراني ”غلام رضا نوروي“، البرلمان إلى الاستماع لأصوات المعارضين لخطة تقييد الإنترنت، التي صوت عليها البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المتشدد في 28 من يوليو/تموز الماضي، بعنوان ”حماية حقوق مستخدمي الفضاء الافتراضي“.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مشادات كلامية حدثت الليلة الماضية خلال جلسة عقدتها اللجنة المشتركة لمراجعة خطة تقييد الإنترنت.

وقال النائب عن محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، رضا نوري، خلال حديثه في الجلسة ”إنه ينبغي سماع صوت المعارضة“، لكن نائبا آخر هدد بمتابعة تطبيق خطة تقييد الإنترنت.

ويتم النظر في مشروع القانون حاليًا من قبل لجنة مكونة من ستة مشرعين داخل البرلمان، أغلبهم يؤيدون تقييد الإنترنت.

وقال رضا نوري: ”ضمنا،لا توجد شفافية في الموافقة على الخطة فالنسخة الأولية للخطة كانت مختلفة عن النسخة المعروضة في البرلمان“، وأضاف: ”نحتاج إلى منح المخالفين والمعارضين والجمهور الحق في النظر إلى هذه القضية ببعض الشك“.

كما أشار النائب الإيراني إلى أن أحد الخبراء المعارضين لخطة تقييد الإنترنت لم تتم دعوته إلى الاجتماع لمجرد معارضته، وشدد على أن ”صوت المعارضة يجب أن يسمع“.

وبحسب وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، فإن تصريحات غلام رضا نوري قوبلت برد فعل حاد من ”رضا تقي بور“، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة، الذي وصف ”النائب نوري بالكاذب وطالب بإحالته إلى لجنة مراقبة سلوك أعضاء البرلمان“.

ولاقت خطة حماية الفضاء الإلكتروني معارضة واسعة النطاق من قبل المواطنين الإيرانيين، وكتب أكثر من مليون شخص إلى رئيس البرلمان مطالبين بإلغائها.

ويسعى المشروع إلى إنشاء صندوق لدعم منصات التواصل الاجتماعي المحلية ودعم الشركات الإيرانية العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات.

ووفقًا للخطة ”سيتم حظر تقديم الخدمات النقدية والمصرفية للشركات النشطة في وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية“.

وتسعى الخطة، إذا تمت الموافقة عليها وتنفيذها، إلى تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعية الأجنبية مثل ”إنستغرام وواتساب“.

وتعتبر ”خطة تقييد الإنترنت“ خطوة كبيرة نحو تحقيق الحدود التي تريدها الحكومة الإيرانية، حيث تتطلب هذه الخطة من الشركات الأجنبية الحصول على التراخيص اللازمة للعمل في إيران خلال فترة زمنية معينة، وإلا سيتم حظرها.

ويرى متابعون أن هذه الخطة تستهدف تحديدا إنستغرام وواتساب كونها منصات أجنبية لم يتم حظرها حتى الآن وتستخدم بشكل واسع في إيران.

كما تتضمن الخطة البرلمانية فرض عقوبات على الموظفين المسؤولين في الأجهزة التنفيذية للدولة بالفصل من الخدمة إذا استخدموا منصات أجنبية غير مرخصة.

ويرى غالبية المعارضين لهذه الخطة أنه من المستحيل بناء تطبيقات محلية ذات جودة مماثلة للأجنبية، ويعتبرون هذه الخطة لتدمير أعمال الإنترنت وزيادة تقييد حرية التعبير وخصوصية المستخدمين.

وقالت وكالة أنباء ”إيلنا“، إن النائب (رضا تقي بور) الذي يرأس اللجنة المشتركة للتحقيق في الخطة، خاطب النائب المعارض للخطة ”غلام رضا نوري“ بالقول بأنه يتحدث ”خارج النظام“ ويثير ”الشكوك“.

وتعقد اجتماعات الهيئة كل ثلاثاء، ووفقًا للمادة 4 من اللائحة الداخلية للجنة، يتمتع الصحفيون بحرية الحضور، لكن النائب رضا نوري قال: ”لم يتم إخطار المراسلين بالحضور“.

وكان من المفترض أن يتم تنفيذ الخطة قبل خمس سنوات، لكنها تأخرت لأسباب مختلفة، بما في ذلك المشاكل الفنية والتقنية.

وبين الحين والآخر ينتقد المرشد علي خامنئي السلطات في بلاده بسبب عدم الإسراع في تطبيق شبكة الإنترنت الوطنية.