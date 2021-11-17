أول مكالمة هاتفية بين رئيسي إسرائيل والصين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أول محادثة هاتفية، أثار خلالها الأول ملف برنامج إيران النووي.

وتربط الصين وإسرائيل علاقات دبلوماسية منذ 1992،أي بعد 44 عاما على قيام الدولة العبرية، وسبق لرؤساء إسرائيليين أن زاروا الصين منذ ذلك الحين.

وقال مكتب هرتسوغ في بيان صدر عنه إنه ”جرت المحادثة بروح ودية وإيجابية، وأشار الرئيسان إلى أن المناسبة تاريخية فهي أول مكالمة هاتفية على الإطلاق بين رئيسي الصين وإسرائيل“، مضيفا أن ”الرئيس الإٍسرائيلي شدد خلال المكالمة التي استمرت 40 دقيقة على ضرورة منع إيران من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية“.

ويعتبر دور الرئاسة الإسرائيلية سياسيا فخريا إلى حد كبير إذ يتولى رئيس الوزراء معظم السلطات التنفيذية.

وجاءت المكالمة الإسرائيلية الصينية قبل استئناف المحادثات النووية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا بين طهران والقوى الكبرى الهادفة إلى إحياء الاتفاق المبرم 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وهذه المحادثات متوقفة منذ يونيو/ حزيران الماضي، إذ انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق في 2018 في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني أكد أن ”الصين مستعدة لتعميق التعاون مع إسرائيل في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية مع اقتراب الذكرى الثلاثين لإقامة علاقات بين البلدين“.

ويبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الإثنين زيارة إلى طهران، وفق ما أعلن مسؤول إيراني اليوم الأربعاء، في يوم كشفت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن الجمهورية الإسلامية تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وتتزامن زيارة غروسي مع بدء الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة في فيينا، وقبل أسبوع من عودة طهران والقوى الدولية إلى طاولة المباحثات الهادفة إلى إحياء اتفاق 2015.

وأبدى غروسي الأسبوع الماضي استغرابه من عدم وجود تواصل مع مسؤولين سياسيين في طهران، منذ تولي حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي مهامها في أغسطس/ آب الماضي.

وأفاد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي الأربعاء أن غروسي ”سيصل طهران مساء الإثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويلتقي الثلاثاء رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية (محمد إسلامي) ووزير الخارجية“ حسين أمير عبداللهيان، وفق وكالة ”فارس“.