إيران.. مقتل 3 من قوات الأمن باشتباكات مع مهربين

قتل 3 من رجال الأمن في إيران بينهم قائد كبير، وأصيب ستة آخرون، يوم الأربعاء، إثر اشتباكات مسلحة مع مهربين بمنطقة صحراوية في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، عن قائد قوات الأمن بمحافظة كرمان، الجنرال عبد الرضا ناظري، قوله إن ”من بين القتلى من القوات الأمنية العقيد مهدي توسنغ قائد قاعدة أبو ذكر العسكرية التابعة لقوات الأمن الخاصة بمحافظة كرمان“.

وأضاف أن ”الجرحى الستة من القوات الأمنية حالتهم العامة جيدة“.

وأشار إلى أن ”اثنين من المهربين قتلا، فيما فر مقاتلون آخرون من مكان الحادث بسبب نيران كثيفة من قوات الأمن“.

وأشار إلى أن الاشتباك بين قوات الأمن والمسلحين استمر 24 ساعة، وأن القتلى من المهربين لهم تاريخ طويل من الشر وانعدام الأمن في المنطقة الجنوبية الشرقية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الأمنية، أن اثنين من قوات المغاوير التابعة لقوات الشرطة قتلا جراء المواجهات مع عصابة تهريب في المنطقة الصحراوية بمحافظة كرمان.

وذكر بيان لقوات الشرطة نشرته وكالة أنباء ”مهر“ الرسمية، أن ”إحسان شير خاني ضابط صف برتبة مساعد أول، والجندي أمير حسين خدادادي، قتلا خلال المواجهات مع المهربين“.

وأكد البيان أن ”الشرطة تمكنت من اعتقال عناصر من العصابة المسلحة، متوعدة بإنزال أقصى العقوبات بحقهم“، في حين لم يكشف بيان الشرطة عن عدد المعتقلين أو الخسائر والإصابات في صفوفهم.

وتعد قوات المغاوير الخاصة أهم الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

والمرشد علي خامنئي هو القائد العام للقوات المسلحة في إيران.