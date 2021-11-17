تقرير أمريكي: إحراز تقدم في مفاوضات فيينا القادمة غير مؤكد

شككت مجلة أمريكية في إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات النووية، بين إيران والدول الكبرى المقرر انعقادها في مدينة فيينا، أواخر الشهر الجاري بسبب ما وصفته بانعدام الثقة.

ورأت مجلة ”ذا استراتيجست“ التي تصدر بنيويورك، أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة ”لا الآن ولا في المستقبل“، بدعوى أن واشنطن يمكن أن تستمر في فرض عقوبات على طهران لا تتعلق بالاتفاق النووي في المستقبل.

وأوضحت في تقرير نشرته الثلاثاء، أن طهران تشعر بالقلق بشأن من سيحل محل الرئيس جو بايدن في عام 2024، مشيرة إلى أن إيران تعتبره رئيسًا لفترة واحدة.

وقالت المجلة في تقريرها: ”قد يستمر الرئيس الجديد الديمقراطي في احترام الاتفاقية النووية لكن من المحتمل ألا يفعل الجمهوريون إن وصلوا للسلطة، خاصة إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب أو زميل مقرب له مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو“.

المفاوضات النووية

أضافت المجلة: ”تدرك الحكومات والشركات في أوروبا هذه المخاوف، والتي ستظل تشكل قيدًا رئيسًا على استعدادها للانخراط في التجارة والاستثمار في إيران، ولذلك فإن احتمالية إحراز تقدم في جولة المفاوضات النووية القادمة في فيينا غير مؤكدة“.

واعتبرت المجلة، أن هناك عقبات أخرى وهي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستظل تصر على مطالبة إيران بتقديم مزيد من التنازلات بشأن الصواريخ والأنشطة الإقليمية.

وتابعت: ”هناك أمور لا تزال مجهولة وغير مؤكدة حتى الآن، وخاصة إذا كانت واشنطن على استعداد للتخلي أو تأجيل إصرارها على تلك التنازلات، ومن غير المعروف أيضًا ما إذا كانت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ستبدأ من حيث توقفت المفاوضات في حزيران/ يونيو أو ستسعى إلى إعادة النظر في مراحلها السابقة“.

منطقة أوراسيا

ولفتت المجلة، إلى أنه ”رغم أن الشؤون الإقليمية تمثل أولوية مستمرة لإيران، إلا أن الشكوك المحيطة بالعلاقات مع أوروبا، أعطت رئيسي الأولوية للتنويع المستمر للمصالح الإيرانية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية لتشمل منطقة أوراسيا“.

وأشارت إلى تطورين رئيسيين، هما الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين الموقعة في طهران في آذار/ مارس الماضي، وقبول إيران كعضو كامل في منظمة شنغهاي للتعاون في أيلول/ سبتمبر.

ولفتت المجلة، إلى أن الدول الأعضاء الأخرى في تلك المنظمة، تشمل أيضا روسيا والصين والهند وباكستان ومعظم جمهوريات آسيا الوسطى.

وأوضحت أن منظمة شنغهاي للتعاون هي أكبر ”تحالف“ سياسي واقتصادي وأمني في العالم، وتضم أكثر من 40 ٪ من سكان العالم و20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأنه إلى جانب الشهرة الدبلوماسية، توفر العضوية الكاملة في المنظمة لإيران إمكانية زيادة توسيع التجارة في الأسواق الهامة والمتنامية.

وقالت المجلة: ”نظرًا لأن العقوبات الأمريكية تنطبق أيضًا على التجارة مع جميع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، فإن رفعها لا يقل أهمية بالنسبة للدول الأوروبية، ومع ذلك تمتلك إيران الآن مجموعة واسعة من أساليب التجارة الاختيارية مع بعض أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، ما قد يقلل من تأثير بعض العقوبات“.

التزام أمريكا بحلفائها

بالنسبة لواشنطن، أشارت المجلة إلى 3 تطورات في علاقاتها مع المنطقة، وهي موافقتها على بيع صواريخ جو-جو للمملكة العربية السعودية بقيمة 650 مليون دولار، وإعلان وزارة الخارجية الأمريكية أوائل الشهر الجاري، وأن التزام واشنطن بـشركائها العراقيين لا يتزعزع، وبدء التدريبات البحرية المشتركة الأولى من نوعها في 10 الشهر الجاري بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل.

ورأت المجلة، أن هذه التطورات تشير إلى عدم تغيير الالتزام الاستراتيجي للولايات المتحدة تجاه حلفائها في الشرق الأوسط في المستقبل المنظور.

وختمت المجلة قائلة: ”في الأشهر القليلة المقبلة على الأقل، قد يشير التقدم أو عكس ذلك بين إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاقية النووية إلى المسار المحتمل لسياسات حكومة رئيسي الإقليمية“.