أنباء عن زيارة طحنون بن زايد لإيران قريبا

قال مسؤول إيراني كبير اليوم الأربعاء إن ”مسؤولا إماراتيا كبيرا سيزور طهران قريبا“ على رأس وفد عالي المستوى.

وفي حين لم يصرح المسؤول الإيراني عن هوية المسؤول الإماراتي الكبير، كشفت تقارير إعلامية أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي في الإمارات بصدد زيارة قريبة إلى طهران.

وقال موقع أمواج ميديا، ومقره بريطانيا، إنه ”من المقرر أن يسافر مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إيران في زيارة نادرة“.

ونقل عن ”مصدر مطلع في أبوظبي“ أن ”الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات“.

ولفت الموقع إلى أن الزيارة المرتقبة تأتي في سياق الاجتماعات الأخيرة مع كبار المسؤولين الأمريكيين، إذ تستعد طهران وواشنطن لاستئناف المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات قال يوم الاثنين إن بلاده تأخذ خطوات لتهدئة التوترات مع إيران في إطار خيار الدبلوماسية والبعد عن المواجهة.

وقال قرقاش إن الإمارات لا تزال تشعر بقلق شديد بسبب مسلك إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان.