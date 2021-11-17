انفجار في خط أنابيب نفطي بجنوب إيران (فيديو)

قالت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الأربعاء، إن انفجارا وقع في خط أنابيب نفطي في جنوب البلاد نتيجة لتقادم البنية التحتية.

وأضافت الوكالة أن الانفجار أسفر عن هزات صغيرة شعرت بها المناطق المحيطة.