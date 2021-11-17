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انفجار في خط أنابيب نفطي بجنوب إيران (فيديو)
تاريخ النشر: 17 نوفمبر 2021 8:03 GMT
تاريخ التحديث: 17 نوفمبر 2021 8:40 GMT

انفجار في خط أنابيب نفطي بجنوب إيران (فيديو)

قالت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الأربعاء، إن انفجارا وقع في خط أنابيب نفطي في جنوب البلاد نتيجة لتقادم البنية التحتية. اللحظات الأولى لانفجار خط أنابيب نفطي

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المصدر: رويترز

قالت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الأربعاء، إن انفجارا وقع في خط أنابيب نفطي في جنوب البلاد نتيجة لتقادم البنية التحتية.

وأضافت الوكالة أن الانفجار أسفر عن هزات صغيرة شعرت بها المناطق المحيطة.

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