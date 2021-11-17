انفجار في خط أنابيب نفطي بجنوب إيران (فيديو)

قالت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الأربعاء، إن انفجارا وقع في خط أنابيب نفطي في جنوب البلاد نتيجة لتقادم البنية التحتية.
اللحظات الأولى لانفجار خط أنابيب نفطي جنوب #إيران#إرم_نيوز #خوزستان pic.twitter.com/C89HRVHgi0
— إرم نيوز (@EremNews) November 17, 2021
وأضافت الوكالة أن الانفجار أسفر عن هزات صغيرة شعرت بها المناطق المحيطة.
حادثه در خط لوله انتقال نفت در خوزستان
خط لوله نفت در روستای رمیص بخش مشراگه رامشیر خوزستان صبح امروز به علت فرسودگی منفجر شد
براساس اعلام اهالی روستای رمیص شدت انفجار به حدی بود که موجب زمین لرزه در منطقه روستای رمیص شدhttps://t.co/TLYzXUCg4X pic.twitter.com/qScZZ35flQ
— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) November 17, 2021