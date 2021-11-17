أذربيجان: مقتل 7 جنود في اشتباكات على الحدود مع أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، اليوم الأربعاء، إن 7 من جنودها قتلوا وأصيب 10 بجروح في اشتباكات على الحدود مع أرمينيا، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن ”أرمينيا وأذربيجان اتفقتا، أمس الثلاثاء، على وقف لإطلاق النار على حدودهما المشتركة بعد أن حثتهما روسيا على التراجع عن المواجهة في أعقاب أكثر الاشتباكات دموية منذ حرب العام الماضي“.

وأعلن البرلمان الأرميني، أمس الثلاثاء، مقتل 15 جنديا أرمينيا إثر اشتباكات مع القوات الأذربيجانية على الحدود.

وكانت الوزارة أوضحت في بيان، امس الثلاثاء، أن ”هجومًا للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمينية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرميني“، مضيفة أن يريفان فقدت السيطرة _أيضًا_ على ”موقعين عسكريين“.

وأعلنت أرمينيا _أيضا_ أنها ألحقت ”خسائر بشرية فادحة“ بالقوات الأذربيجانية.

ووقعت هذه المواجهات بالقرب من منطقة ”ناغورني قره باغ“ المتنازع عليها.

في المقابل، أعلنت أذربيجان أن جنود أرمينيا ”يغادرون مواقعهم وهم في حالة ذعر“.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أمس، إن ”العسكريين الأذربيجانيين صدوا هجوما مضادا للقوات الأرمينية (…). جنود أرمينيا يغادرون مواقعهم وقد انتابهم الذعر والخوف“.

وهذا هو النزاع الأعنف منذ تموز/ يوليو الماضي، إذ قتل 3 جنود أرمينيين، خلال اشتباكات مع القوات الأذربيجانية على الحدود بين البلدين في منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها.

ولا تزال التوترات قائمة بين أرمينيا وأذربيجان منذ انتهاء الحرب التي استمرت 6 أسابيع وأوقعت أكثر من 6500 قتيل، مكبدة يريفان هزيمة عسكرية كبرى، بعدما أُرغمت على التخلي عن أراض شاسعة لصالح باكو، بموجب وقف إطلاق نار أبرم بوساطة موسكو.

من جهته، دعا وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، نظيريه الأرميني، سورين بابيكيان، والأذربيجاني، زاكير غسانوف، إلى وقف الأعمال التي تتسبب في التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته، أمس الثلاثاء، أن، سيرغي شويغو، أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من غسانوف وبابيكيان، إذ بحثوا ”تصعيد الأوضاع على الحدود الأذربيجانية الأرمينية في منطقة جبل كيليسالي“.

وأضافت الوزارة أن ”شويغو دعا كلا الجانبين إلى وقف الأعمال التي تتسبب في تصعيد الأوضاع“.