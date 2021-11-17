عقب لقائه الرئيس الصيني.. بايدن: أمريكا لا تشجع استقلال تايوان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إن سياسة إدارته بشأن تايوان لم تتغير، وإن الولايات المتحدة لا تشجع على استقلال تايوان.

وقال بايدن للصحفيين ”لن نغير سياستنا على الإطلاق“.

وأضاف ”نحن لا نشجع على الاستقلال، نحن نشجع على أن يفعلوا ما يطالب به قانون تايوان (الأمريكي) بدقة“.

يأتي ذلك عقب ساعات من لقاء افتراضي جمع الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنه عقد ”اجتماعًا طيبًا“ مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وإن المساعدين سيتابعون مجموعة من القضايا.

وردًا على سؤال عما إذا كان الزعيمان أحرزا أي تقدم بشأن تايوان خلال اجتماعهما الافتراضي، يوم الاثنين، قال بايدن: ”أوضحنا أننا نؤيد قانون تايوان“.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بداية اجتماع افتراضي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، يوم الاثنين، إن عليهما مسؤولية كزعيمين لضمان عدم انحراف العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى صراع مفتوح.

وقال شي لبايدن في الاجتماع عبر الفيديو إن البلدين يواجهان العديد من التحديات معًا، ويتعين أن يعززا الاتصالات والتعاون.

وانطلقت مساء الإثنين، بتوقيت شرق أمريكا، القمة الافتراضية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جينبينغ بتشديد سيّد البيت الأبيض على وجوب أن تكون هناك ”حواجز أمان“ بين البلدين تمنع اندلاع ”نزاع“ بينهما، في حين دعا نظيره الصيني إلى تحسين ”التواصل“ بين بكين وواشنطن.

وقال بايدن إن ”التنافس بين البلدين لا ينبغي أن يتحول إلى نزاع، سواء أكان مقصودًا أم لا“، ليرد عليه شي بالقول إنه ”ينبغي على الصين والولايات المتحدة تحسين التواصل والتعاون فيما بينهما“.

وعبّر بايدن عن ”مخاوفه حيال ممارسات (الصين) في شينجيانغ، والتيبت، وهونغ كونغ، وحقوق الإنسان بشكل عام“.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبقى وفيّة لسياسة ”الصين الواحدة“، مؤكدًا أنه ”يعارض بشدة“ كل محاولة ”أحادية لتغيير الوضع الراهن أو الإخلال بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان“، وفق ما جاء في النصّ الذي نُشر بعد الاجتماع الذي استغرق ساعات.

في المقابل، قالت وسائل إعلام رسمية صينية إن الرئيس شي جين بينغ أبلغ نظيره الأمريكي بأن بلاده ستضطر لاتخاذ ”إجراءات حاسمة“ إذا تجاوزت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان ”خطا أحمر“.

ووصفت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الاجتماع الذي عقد، صباح الثلاثاء، بأنه كان ”صريحًا، وبنَّاءً، وموضوعيًا، ومثمرًا“.