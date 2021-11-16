إيران تعتقل ناشطة بارزة بسبب زيارتها قبر أحد ضحايا احتجاجات البنزين

أعلن أقارب الناشطة الحقوقية الإيرانية البارزة، نرجس محمدي، عن اعتقلها الثلاثاء، بسبب زيارتها قبر أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019 التي شهدتها عموم إيران.

ونقل موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، الأربعاء، إن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي تم اعتقالها يوم الثلاثاء بعد زيارتها لقبر ”إبراهيم كتابدار“ أحد ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين في إيران عام 2019.

وأشار الموقع بحسب ما نقل عن أقارب الناشطة محمدي إلى أن ”قوات الأمن داهمت قبر إبراهيم كتابدار في مدينة كرج غرب العاصمة طهران، ومنعت عائلته من إقامة حفل تأبين، واعتقلت نرجس محمدي التي كانت تتواجد مع عائلة الضحية“. ولم يتضح مكان نقل نرجس محمدي.

وكتب ضياء نبوي، ناشط مدني على موقع تويتر، أن محمدي ورفاقها ”أوقفوا من قبل قوات الأمن عندما دخلوا مقبرة بيبي سكينة وتعرضوا للضرب على أيدي قوات الأمن بعد إصرارهم على الدخول“.

وأوضح أن ”قوات الأمن كانت تضم نحو 50 شخصًا يرتدون ملابس مدنية، وكانت سياراتهم تحمل لوحات تسجيل“.

#نرگس_محمدی و همراهانش به هنگام ورود به بی‌بی‌سکینه، با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد و پس از اصرار به ورود، مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند که در نهایت به بازداشت نرگس محمدی انجامید.

نیروهای امنیتی، حدود پنجاه نفر و لباس شخصی بودند و ماشین‌شان نیز پلاک شخص بود. — Zia Nabavi (@ZiaNabavi1) November 16, 2021

وإبراهيم كتابدار، أمين مكتبة يبلغ من العمر 30 عامًا، أصيب برصاصة في صدره وقتل خلال احتجاج في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 بينما كان يقف أمام مكتبه حسبما ورد.

وكانت احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني على مدار العامين الماضيين أكثر الأحداث الاجتماعية-السياسية دموية في إيران منذ أربعة عقود.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد القتلى بأكثر من 300 شخصاً من المحتجين، فيما نقلت وكالة رويترز في العام نفسه أن ما يصل إلى 1500 شخص قتلوا.

ونُقلت نرجس محمدي إلى السجن في 5 من آيار/ مايو 2015 لقضاء مدة عقوبتها، وتم إطلاق سراحها من سجن محافظة زنجان في 8 من آب/أغسطس 2020، بموجب قانون تخفيف عقوبة السجن.

ولا تزال تفرض السلطات الإيرانية حظراً على الناشطة نرجس محمدي، وهي نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ومنعها من السفر خارج البلاد وزيارة طفليها (علي وكيانا) اللذين يعيشان في فرنسا.

ولم تر محمدي طفليها منذ 2015، بعد أن بدأت فترة سجنها الثانية، وهرب علي وكيانا إلى فرنسا مع والدهما تقي رحماني، بعد شهر من اعتقال والدتهما.