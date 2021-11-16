فرنسا عن الصاروخ الروسي: اختبار غير مسؤول

أدانت فرنسا الثلاثاء الاختبار الذي أجرته روسيا الإثنين على سلاح مضاد للأقمار الصناعية لتفجير أحد أقمارها غير المستخدمة، ما أطلق سحابة من الحطام في مدار منخفض.

وقالت وزارتا الخارجية والقوات المسلحة في بيان مشترك ”إنه (الاختبار) أمر مزعزع للاستقرار وغير مسؤول ومن المرجح أن تكون له عواقب لفترة طويلة جدا في بيئة الفضاء ولكل الأطراف العاملة في الفضاء“.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا أجرت يوم الإثنين، اختبارا مضادا لأحد أقمارها الصناعية في تجربة خلفت حطاما وعرّضت الفضاء الخارجي للخطر.

وأضافت الوزارة أن هذا الاختبار ”أظهر أن المعارضة الروسية لتسليح الفضاء ما هي إلا معارضة جوفاء“.

وأشار المتحدث باسمها نيد برايس، للصحفيين، إلى أن ”تصرف روسيا الخطير وغير المسؤول يعرض للخطر استدامة… الفضاء الخارجي على الأمد الطويل ويظهر بوضوح أن (مزاعم) روسيا المتعلقة بمعارضة تسليح الفضاء جوفاء وتنطوي على خداع“.

وأوضح أن الصاروخ الروسي نجم عنه أكثر من 1500 قطعة من ”الحطام الذي يمكن رصده في المدار“.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الأمريكي، أنه أحيط علما بوقوع حدث ”أسفر عن حطام“ في الفضاء الخارجي، بينما قال أحد المسؤولين إن روسيا أجرت على ما يبدو تجربة لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية.

ويقول الخبراء إن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية التي تحطم أهدافها تشكل خطرا على الفضاء من خلال تكوين سحابة من الشظايا التي يمكن أن تصطدم بأجسام أخرى، والتي بدورها يمكن أن تطلق سلسلة من ردود الفعل من المقذوفات عبر مدار الأرض.

وأوضحت قيادة الفضاء الأمريكية في بيان: ”نعمل بنشاط لتوصيف مجال الحطام، وسنواصل ضمان حصول جميع الدول التي ترتاد الفضاء على المعلومات اللازمة لمناورة الأقمار الصناعية في حال تأثرها“.

وبيّن مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التقارير الأولية تشير إلى أن روسيا أجرت اختبارا مضادا للأقمار الصناعية مطلع الأسبوع.

وأجرت الولايات المتحدة أول اختبارات مضادة للأقمار الصناعية عام 1959، عندما كانت الأقمار الصناعية نفسها نادرة وجديدة.

وأجرت روسيا، في نيسان/أبريل الماضي، اختبارا آخر لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وقال المسؤولون إن الفضاء سيصبح مجالا مهما بشكل متزايد فيما يتعلق بالحروب.