الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان "تنسيق المواقف" بشأن الملف النووي الإيراني

قال مسؤول أمريكي كبير يوم الثلاثاء، إن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، بحثا كيفية تنسيق مواقف البلدين قبل استئناف المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران في 29 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بحسب ”رويترز“.

وسيجتمع مسؤولون من إيران والدول الست، التي أبرمت الاتفاق في فيينا، لمعرفة ما إذا كانت طهران وواشنطن على استعداد للامتثال مجددا للاتفاق، الذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

والدول الست الموقعة على الاتفاق مع إيران هي: بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين القوى الكبرى المعروفة باسم مجموعة ”خمسة+واحد“ وإيران، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية الصارمة، ما دفع طهران إلى البدء في انتهاك قيودها النووية بعد حوالي عام.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان في لقاء عبر الإنترنت ”أتيحت الفرصة للرئيسين للتحدث بشأن كيفية تنسيق مواقفنا قبل اجتماع الـ29 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حتى تتخذ مجموعة (خمسة+واحد)، موقفًا موحدًا في التعامل مع إيران ومحاولة تمهيد الطريق للعودة إلى الاتفاق“.

وتجرى المحادثات الأمريكية الإيرانية بشكل غير مباشر وتشهد قيام مسؤولين من الدول الأخرى بالتحرك جيئة وذهابا بين الجانبين نظرا لأن طهران ترفض الاتصال المباشر مع المسؤولين الأمريكيين.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال في بداية اجتماع افتراضي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إن عليهما مسؤولية كزعيمين لضمان عدم انحراف العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى صراع مفتوح.

وقال شي لبايدن في الاجتماع عبر الفيديو إن البلدين يواجهان العديد من التحديات معا، ويتعين أن يعززا الاتصالات والتعاون.

واعتبر بايدن أن ”التنافس بين البلدين لا ينبغي أن يتحول إلى نزاع، سواء أكان مقصوداً أم لا“، ليرد عليه شي بالقول إنه ”ينبغي على الصين والولايات المتحدة تحسين التواصل والتعاون في ما بينهما“.

وعبّر بايدن عن ”مخاوفه حيال ممارسات (الصين) في شينجيانغ والتيبت وهونغ كونغ وحقوق الإنسان بشكل عام“.