أرمينيا تعلن عن هدنة مع أذربيجان بعد وساطة روسية

أعلنت أرمينيا، مساء يوم الثلاثاء، أنها وافقت على هدنة مع أذربيجان إثر ”وساطة“ روسية بعد يوم من الاشتباكات بين قوات البلدين قرب منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان نقلته ”فرانس برس“، إنه ”بوساطة من الجانب الروسي، تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء إطلاق النار على الحدود الشرقية لأرمينيا، ابتداءً من الساعة 6:30 مساءً“ (14:30 ت غ).

وأضافت أن ”الوضع استقر نسبيًا“، وأن جنديًا أرمنيًا قُتل في الاشتباكات، يوم الثلاثاء.

وكانت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء نقلت عن برلمان أرمينيا قوله، في وقت سابق من اليوم، إن 15 جنديًا أرمينيا لقوا حتفهم خلال اشتباكات على حدود البلاد مع أذربيجان.

كما نقلت الوكالة الروسية عن وزارة الدفاع الأرمينية قولها إن أذربيجان أسرت 12 من جنودها، بحسب ”رويترز“.

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الأذرية إن أرمينيا تعمدت تصعيد التوترات على حدود البلدين.

وأمس الإثنين، ذكرت”إنترفاكس“، أن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أقال وزير الدفاع على خلفية ”انتهاك“ قوات أذربيجان الحدود بين البلدين.

ولم يذكر باشينيان متى وقع التوغل، لكنه قال أمام اجتماع لمجلس الأمن الوطني إنه أقال الوزير أرشاك كارابتيان؛ بسبب الواقعة، وإن مسؤولين كبارًا يناقشون هذا التطور منذ الأحد.

وعين باشينيان سورين بابيكيان خلفًا لأرشاك كارايتيان.

يذكر أن التوتر بين الدولتين قد عاد مؤخرًا، بعد أن وقّعا، في وقت سابق من العام الماضي، اتفاقًا يوقف الحرب التي اندلعت بينهما لأكثر من شهر.

وأعلنت أرمينيا وأذربيجان، يوم الأحد، تبادلًا لإطلاق النار بين قواتهما في إحدى المناطق عند الحدود بين الدولتين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات الأذرية حاولت إحراز تقدم في الاتجاه الشرقي عند الحدود، ما أسفر عن إطلاق نار مكثف بين الجانبين.

وأشارت إلى أن العسكريين الأرمن أحبطوا محاولات الجيش الأذري التموضع في المنطقة.

وحذرت الوزارة من أن ”الوضع لا يزال متوترًا، وأن محادثات تجري حاليًا بوساطة روسيا لتسوية الوضع“.

وكانت القوات الأذرية والأرمينية انخرطت، العام الماضي، في ”معارك عنيفة“ في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وأسفرت المعارك عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

واستمرت المعارك بين الطرفين، خلال العام الماضي، نحو 40 يومًا، ليتوصل الطرفان بعد ذلك إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.