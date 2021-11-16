ولي العهد البريطاني يزور موقع تعميد السيد المسيح في الأردن (فيديو)

زار ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، اليوم الثلاثاء، موقع عماد السيد المسيح (المغطس) شرق نهر الأردن، وذلك في بداية أولى جولاتهما الخارجية منذ الفترة السابقة لجائحة كورونا.

وأثناء تجولهما في تلة النبي إيليا (إلياس)، رأى الزوجان حفريات حول النهر الموحل الضيق بالقرب من المكان الذي التقى فيه يوحنا المعمدان مع يسوع لأداء طقوس التطهير، بحسب المعتقدات المسيحية، ثم غمسا أصابعهما في المياه.

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واستمع الأمير تشارلز، ودوقة كورنوال، إلى شرح مفصل من مدير عام الموقع المهندس رستم مكجيان، عن أهم المواقع الأثرية بالمغطس، ومرافق الموقع الخدماتية.

وتسلم الأمير تشارلز، ودوقة كورونوال، من مدير عام موقع المغطس شهادة زيارة، ومسبحة الوئام، ودرع الموقع، كما وقع الضيفان على سجل كبار الزوار.

ورافق الأمير تشارلز ودوقة كورنوال خلال زيارتهما إلى موقع المغطس سفيرة بريطانيا لدى الأردن، بريدجيت بريند، والسفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس.

يشار إلى أن موقع المغطس، على الضفة الشرقية لنهر الأردن، يحظى بأهمية كبيرة لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث، وهو أحد أكثر الأماكن قداسة على وجه الأرض لجميع المسيحيين، فهناك عُمّد المسيح عيسى على يد يوحنا المعمدان، ومن تلك البقعة انطلقت المسيحية.

وكان الأمير تشارلز (73 عامًا) قد وصل إلى الأردن بصحبة كاميلا (74 عامًا)، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين، يزور خلالها عددًا من المواقع الأثرية ويجتمع مع ممثلي العقائد الدينية والمنظمات الإنسانية.

واستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، الأمير البريطاني، في بداية زيارته الرسمية إلى المملكة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء (بترا).

وقالت الوكالة إنه تم خلال اللقاء التأكيد على عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الملك عبدالله الثاني، في بداية المباحثات الموسعة، بزيارة أمير ويلز، ودوقة كورنوال إلى الأردن، والتي كانت قد تأجلت بسبب ”كورونا“، معربًا عن سعادته بالزيارة التي تتزامن مع احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية، وبمرور 100 عام على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، قال الأمير تشارلز، الابن الأكبر للملكة إليزابيث، ووريث العرش البريطاني، إنه يأمل في اتخاذ إجراء بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) في غلاسجو الذي حافظ على الآمال الدولية في تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.

وأضاف: ”نأمل الآن، وبعد أن استمر الحديث لفترة طويلة، أن يحين وقت العمل على الأرض، وهذا أهم شيء على الإطلاق“.

ومن المقرر أن يتوجه الأمير تشارلز وزوجته إلى مصر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب اختتام زيارتهما للعاصمة الأردنية عمّان.