واشنطن: ماضون قدمًا في بيع الإمارات طائرات "إف ـ 35"

قالت مسؤولة أمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم المضي قدمًا في بيع 50 طائرة مقاتلة شبح ”إف-35“ لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت ميرا ريسنيك نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مكالمة مع الصحفيين: ”نواصل التشاور مع المسؤولين الإماراتيين للتأكد من أن لدينا تفاهمًا متبادلًا واضحًا لا لبس فيه فيما يتعلق بالالتزامات والإجراءات الإماراتية قبل وأثناء وبعد التسليم“، دون أن توضح ما هي تلك الالتزامات.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء، عن مصادر ”مطلعة“ أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقّعت اتفاقًا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة إف-35 مقاتلة، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة.

وذكر أحد المصادر أن الاتفاق وُقع قبل نحو ساعة من تنصيب جو بايدن، ومنح الاتفاق الإمارات فرصة لقبول الجدول الزمني لتسليم الطائرات المقاتلة الذي خضع للتفاوض بين الجانبين، وكذلك أكسب طلب الشراء الصفة الرسمية.

وطائرات إف-35 مكون كبير في صفقة حجمها 23 مليار دولار لبيع أسلحة عالية التقنية من إنتاج جنرال أتوميكس، ولوكهيد مارتن، ورايثيون تكنولوجيز كورب للإمارات.

وأفادت المصادر أن حكومة الإمارات وقَّعت كذلك اتفاقًا منفصلًا لشراء 18 طائرة مسيرة، في ثاني أكبر صفقة من نوعها تبرمها الولايات المتحدة مع دولة واحدة.

وقالت المصادر إن الموعد النهائي لتسليم الطائرات إف-35 المقاتلة لم يتأكد بعد، لكن الاقتراح الأولي الذي أرسلته الولايات المتحدة للإمارات، كان العام 2027.

ورفضت إسرائيل في بادئ الأمر البيع المحتمل لطائرات إف-35 الحربية، لكنها تخلت عن معارضتها بعد ما وصفته بـ“ضمانات أمريكية بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة“.

وعبرت الإمارات، وهي من أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، منذ وقت طويل عن رغبتها بشراء هذه الطائرات، القادرة على التخفي عن أعين الرادار.

وكان ممنوعًا في الماضي على الدول العربية الحصول على طائرات إف-35.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن الكونغرس أنها ستمضي قدمًا في صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أسلحة للإمارات من ضمنها طائرات إف-35 المتقدمة، وطائرات مسيرة مسلحة، ومعدات أخرى.

وقالت الخارجية الأمريكية حينها، إن الحكومة تتوقع حوارًا قويًا ومستدامًا مع الإمارات لضمان شراكة أمنية أقوى.