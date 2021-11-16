يحمل جوازا أردنيا ووثيقة سفر فلسطينية.. تركيا توقف مشتبها به في اغتيال رئيس هايتي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ألقت السلطات التركية في إسطنبول القبض على مشتبه به في عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز، في تموز/يوليو الماضي، على يد أفراد القوات الخاصة المسلحة، وفق ما ذكرت وكالة ”دي إتش آيه“ للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأوقف سمير حنظل، الذي كان مسافرا بجوازي سفر هايتي وأردني ووثيقة سفر فلسطينية الإثنين، لدى وصوله من الولايات المتحدة إلى مطار إسطنبول، قبل زجه في سجن في مالتيب في ضواحي إسطنبول، حسب الوكالة الخاصة التركية.

من جهته، رحب وزير خارجية هايتي، كلود جوزيف، في تغريدة باعتقال سمير حنظل ”أحد أبرز الأشخاص المعنيين بالتحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز“.

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أُلقي القبض في جامايكا على عسكري كولومبي سابق مطلوب في هايتي على خلفية اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

ولا تزال الشكوك تحوم بعد ثلاثة أشهر من اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، حول من يقف خلف هذه العملية التي عمقت أزمة كبيرة أساسا في البلاد التي يتفشى فيها انعدام الأمن.

واحتُجز من لا يقلون عن أربعة من كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون في هايتي، واعتُقل أكثر من 40 شخصا في إطار التحقيق باغتيال الرئيس.

وفي الـ7 من شهر تموز/يوليو الماضي، اغتيل رئيس هايتي جوفينيل مويز، في منزله على أيدي مجموعة مسلحة تضم عناصر أجانب، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي حينها كلود جوزيف.

وأصيبت زوجة الرئيس في الهجوم ونقلت إلى المستشفى.

وقال جوزيف يومها: ”اغتيل الرئيس في منزله على أيدي أجانب يتحدثون الإنكليزية والإسبانية“.

تولى مويز، رئاسة هايتي، أفقر دول الأمريكتين، بموجب مرسوم بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 2018، بسبب خلافات من بينها فترة انتهاء ولايته.

وإضافة إلى الأزمة السياسية، تزايدت عمليات الخطف للحصول على فدية في الأشهر القليلة الماضية، في مؤشر جديد على النفوذ المتزايد للعصابات المسلحة في الدولة الكاريبية.

وتغرق هايتي -أيضا- في فقر مزمن وتواجه كوارث طبيعية متكررة.

وواجه الرئيس معارضة شديدة من شرائح واسعة من الناس اعتبرت ولايته غير قانونية.

وخلال عهده توالى سبعة رؤساء وزراء على رئاسة الحكومة في أربع سنوات، آخرهم كان جوزيف.