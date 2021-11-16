مبعوثة أمريكية تبحث مع حمدوك سبل استعادة "الانتقال الديمقراطي" في السودان

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي فيي، على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، إنها التقت رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، خلال زيارتها للخرطوم، وبحثت معه سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد، بحسب ”رويترز“.

وتأتي زيارة مولي فيي غداة بدء وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين جولة أفريقية، للمرة الأولى منذ توليه منصبه، في مسعى إلى إعادة تنشيط الدبلوماسية الأمريكية في القارة السمراء، للتصدي لنفوذ روسيا والصين، والتعاطي مع الانقلابات في السودان ومالي وغينيا، بحسب مجلة ”جون أفريك“.

وسلط تقرير نشرته المجلة الضوء على هذه الجولة التي بدأها بلينكين، أمس الإثنين من كينيا، وتستغرق 5 أيام، وتشمل أيضًا نيجيريا والسنغال، حيث يهدف إلى دعم ”عمق واتساع العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها الأفارقة“.

ووفق التقرير، ”ستكون جهود إدارة بايدن لتنشيط الديمقراطية في أفريقيا في قلب هذه الرحلة، على خلفية سياق سياسي تميز بسلسلة من الانقلابات في السودان ومالي وغينيا، واختراقات من قبل روسيا والصين إلى أفريقيا“.

وأشار إلى أن ”الدول الثلاث التي من المقرر أن يزورها أنطوني بلينكين، من بين 17 دولة تمت دعوتها لحضور قمة الديمقراطية، الشهر المقبل، وفقًا لقائمة ضيوف تم تسريبها“.

ويشير تقرير ”جون أفريك“ إلى أن ”منطقة القرن الأفريقي ليست على طريق بلينكين، لكن الأزمات هناك تقع في قلب اهتمامات وزير الخارجية الأمريكي“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، عشية الزيارة، إن ”بلينكين وممثلي الحكومة الكينية سيناقشون مصالحنا المشتركة لأننا عضوان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما قضايا الأمن الإقليمي، مثل: إثيوبيا، والصومال، والسودان“، وفق قوله.

وبخصوص الوضع في إثيوبيا والحرب في تيغراي، قال التقرير إنه ”في الـ12 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة بالعقوبات المفروضة على المتورطين في الحرب في تيغراي، وهذه المرة كان الجار الإريتري هو المستهدف؛ بسبب دعمه العسكري في أديس أبابا“.

ونقل التقرير عن أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قوله: ”ندين الدور الذي لعبته الجهات الإريترية التي تسهم في أعمال العنف شمال إثيوبيا: والتي قوضت استقرار البلاد: وأدت إلى كارثة إنسانية“.