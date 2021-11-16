فيسبوك: قراصنة في باكستان استهدفوا مستخدمين أفغانا أثناء سيطرة "طالبان"

قال محققون مختصون بالكشف عن التهديدات في فيسبوك إن متسللين من باكستان استخدموا فيسبوك في استهداف أشخاص بأفغانستان على صلة بالحكومة السابقة، أثناء سيطرة طالبان على البلاد.

وقالت فيسبوك إن ”المجموعة المعروفة لدى قطاع الأمن باسم (سايدكوبي) نشرت روابط لمواقع إلكترونية فيها برامج ضارة يمكنها مراقبة أجهزة الأشخاص“.

وأوضحت الشركة ”أن الأشخاص الذين لهم صلات بالحكومة أو الجيش أو أجهزة تنفيذ القانون في كابول كانوا من بين المستهدفين“، لافتة إلى أنها ”حذفت (سايدكوبي) من منصتها في آب/أغسطس الماضي“.

وأكدت شركة التواصل الاجتماعي، التي غيرت اسمها حديثا إلى ”ميتا“، أن المجموعة خلقت شخصيات وهمية لشابات يقمن ”بالإغراء على نحو رومانسي“؛ من أجل بناء الثقة والاستدراج إلى نقر الروابط أو تحميل تطبيقات دردشة ضارة، كما استخدمت مواقع إلكترونية حقيقية لخداع الناس وجعلهم يكشفون عن بياناتهم على فيسبوك.

وقال رئيس إدارة تحقيقات ”التجسس الإلكتروني“ في فيسبوك، مايك دفيليانسكي: ”نجد دائما صعوبة في التكهن بالهدف الرئيسي لمن يقوم بالتهديد.. لا نعرف تحديدا من الذي تعرض للخطر أو ما هي النتيجة النهائية لذلك“.

وقالت فيسبوك إنها ”لم تكشف من قبل عن حملة الاختراق التي تقول إنها ظهرت في الفترة ما بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس؛ بسبب مخاوف تتعلق بسلامة موظفيها في البلاد، وحاجتها لمزيد من العمل للتحقق من الشبكة“.

وتابعت أنها أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية بالمعلومات في الوقت الذي كشفت فيه عن العملية.

وقال المحققون أيضا إن فيسبوك أوقفت، الشهر الماضي، حسابات خاصة بمجموعتين لمتسللين على صلة بإدارة المخابرات الجوية السورية.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على أفغانستان بعد ما يقرب من 20 عاما على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

وعقب سيطرتها على السلطة في البلاد في آب/أغسطس الماضي، أطلقت حركة طالبان وعودا براقة بشأن الإنترنت وحرية الوصول إليه في أفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام عن مواطنين أفغان قلقهم من مصداقية تلك الوعود، في ظل استمرار ممارسات الحركة في التشدد والتضييق على الحريات العامة في البلاد، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمرأة وحقها في التعليم.