ابنة دوتيرتي تنضم إلى ماركوس كنائبة له في انتخابات الرئاسة بالفلبين

قالت المتحدثة باسم سارة دوتيرتي كاربيو ابنة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إن سارة وافقت، اليوم الثلاثاء، على الترشح لمنصب نائب الرئيس على بطاقة فرديناند ماركوس جونيور في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وفي رسالة مصورة، أعلنت دوتيرتي كاربيو (43 عاما) والتي تسعى لمنصب الرئيس، عزمها الترشح على نفس بطاقة ماركوس، وذلك في أحدث تطور على مسرح الأحداث السياسية‭‭ ‬‬المثيرة في الفلبين.

وقالت ابنة رئيس الفلبين لأنصارها ”تحالف حزبي مع بونجبونج ماركوس وطلب الدعم له ولي بعدما قبلت … دعواتكم“، وكانت تشير إلى اسم الشهرة لماركوس البالغ من العمر 64 عاما.

وعلى نحو منفصل، أكدت كريستينا جارسيا فراسكو المتحدثة باسم ابنة رئيس الفلبين لرويترز، قرار دوتيرتي كاربيو الترشح على بطاقة ماركوس.

ولم يرد المتحدث باسم ماركوس على الفور على طلب للتعليق.

وكان ماركوس وهو نجل الدكتاتور الراحل الذي أطيح به في انتفاضة العام 1986 ويحمل الاسم نفسه، قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في أن تكون دوتيرتي كاربيو مرشحة لمنصب نائب الرئيس على بطاقته الانتخابية.

وتنتمي ابنة رئيس الفلبين لحزب مختلف تهيمن عليه عائلة سياسية قوية أخرى.

وفي الفلبين يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس على نحو منفصل، وستجرى الانتخابات في مايو أيار من العام المقبل.

ويحظر الدستور على الرئيس البالغ من العمر 76 عاما السعي للحصول على فترة ثانية مدتها ست سنوات. وقال الشهر الماضي إنه سيعتزل السياسة.

واتخذ دوتيرتي قرار ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ بدلا من الترشح لمنصب نائب الرئيس، قبل ساعات فقط من انتهاء الموعد النهائي المحدد للانتهاء من ترشيحات الانتخابات المقررة في التاسع من مايو/أيار المقبل، في الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني 110 ملايين نسمة.

وكان الابن الوحيد للديكتاتور الفلبيني الراحل، فرديناند ماركوس، تعهد بتوحيد صف البلاد، وإخراج الفلبينيين من الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.

وقد أخفق السناتور السابق (64 عاما) في محاولة سابقة لشغل منصب نائب الرئيس في العام 2016.

ومن المقرر أن تنتهي فترة حكم الرئيس (76 عاما) في يونيو/حزيران من عام 2022، ولن يُسمح له بالسعي لإعادة انتخابه بموجب الدستور الفلبيني، الذي يسمح فقط بالحصول على فترة حكم واحدة مدتها ستة أعوام للرئيس.