مقتل وأسر 27 جنديا أرمينيا في معارك جديدة مع أذربيجان

نقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء عن برلمان أرمينيا قوله اليوم الثلاثاء إن 15 جنديا أرمينيا لقوا حتفهم في اشتباكات على حدود البلاد مع أذربيجان، كما نقلت الوكالة الروسية عن وزارة الدفاع الأرمينية قولها إن أذربيجان أسرت 12 من جنودها، بحسب ”رويترز“.

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الأذرية إن أرمينيا تعمدت تصعيد التوترات على حدود البلدين.

والاثنين، ذكرت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء أن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أقال وزير الدفاع على خلفية ”انتهاك“ قوات أذربيجان الحدود بين البلدين، وفق وكالة ”رويترز“.

ولم يذكر باشينيان متى وقع التوغل، لكنه قال أمام اجتماع لمجلس الأمن الوطني إنه أقال الوزير أرشاك كارابتيان؛ بسبب الواقعة، وإن مسؤولين كبارًا يناقشون هذا التطور منذ الأحد.

وعين باشينيان سورين بابيكيان خلفًا لأرشاك كارايتيان.

يذكر أن التوتر بين الدولتين قد عاد مؤخرًا، بعد أن وقّعا في وقت سابق من العام الماضي اتفاقًا يوقف الحرب التي اندلعت بينهما لأكثر من شهر.

وأعلنت أرمينيا وأذربيجان، يوم الأحد، تبادلا لإطلاق النار بين قواتهما في إحدى المناطق عند الحدود بين الدولتين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن القوات الأذرية حاولت إحراز تقدم في الاتجاه الشرقي عند الحدود، ما أسفر عن إطلاق نار مكثف بين الجانبين، مشيرة إلى أن العسكريين الأرمن أحبطوا محاولات الجيش الأذري التموضع في المنطقة.

وحذرت الوزارة من أن ”الوضع لا يزال متوترًا، وأن محادثات تجري حاليًا بوساطة روسيا لتسوية الوضع“.

وكانت القوات الأذرية والأرمينية انخرطت، العام الماضي، في ”معارك عنيفة“ في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وأسفرت المعارك عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

واستمرت المعارك بين الطرفين في العام الماضي نحو 40 يومًا، ليتوصل الطرفان بعد ذلك إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونص الاتفاق على أن يحتفظ كل طرف بما استولى عليه من أرض في المعارك، بينما تكون أرمينيا ملزمة بإعادة السيادة على منطقة أغدام، ومنطقة كيلباجار، ومنطقة لاتشين إلى أذربيجان.

كما نص الاتفاق على نشر قوات حفظ سلام روسية على طول خط وقف إطلاق النار في قره باغ، وكذلك على طول ممر لاتشين، الذي يصل قره باغ بأرمينيا.