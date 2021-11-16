ما هي "كذبة لابيد" التي تحولت إلى مادة ساخرة في إسرائيل؟

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل يائير لابيد، زعيم حزب ”هناك مستقبل“ الوسطي الليبرالي، نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد أن سأله أحد الصحفيين عن روايته التي طرحها منذ سنوات، بشأن تعرضه لقصف صاروخي قادم من الجانب اللبناني، إبان خدمته العسكرية قبل 40 عاما.

ونفى لابيد (58 عاما) علمه بالواقعة، ما دفع وسائل إعلام إسرائيلية لإعداد فيديو قصير لمقارنة تصريحه منذ عام 2015، برده على سؤال الصحفي، الاثنين، بأنه لا علم له بواقعة من هذا النوع.

وعقب ذلك، أصبح هذا المقطع مثار حديث وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل.

وبمقتضى اتفاق التناوب مع زعيم قائمة ”يمينا“ نفتالي بينيت، سيصبح وزير الخارجية الإسرائيلي والإعلامي السابق يائير لابيد رئيسا لوزراء إسرائيل في آذار/ مارس 2023.

وذكرت ”قناة 20“ العبرية، اليوم الثلاثاء، أن لابيد طالما تمسك برواية تعرضه لقصف بصاروخ كاتيوشا، أطلق عليه من الجانب اللبناني، وأنه نجى من الموت المحقق، بعد أن سقط الصاروخ على بعد بضعة أمتار فقط، وحدد مكان الواقعة مؤكدا أنها كانت في مستوطنة ”كريات شمونا“ قرب الحدود اللبنانية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لابيد بينما يتحدث لقناة الكنيست في نيسان/ أبريل 2015، قائلا: ”أطلقوا النار باتجاهي من لبنان، لقد أخطأ الكاتيوشا ببضعة أمتار في كريات شمونا“.

وبعدها يظهر لابيد، بينما يسأله الصحفي: ”كان هناك حدث الأسبوع الماضي تطرقنا إليه من قبل، حول تعرضك لإطلاق النار من لبنان، وجميع مثل هذه الأمور، وبدأ يحدث تشكيك في هذه الروايات، ربما تود التعليق“، ورد لابيد بقوله: ”ليس لدي أدنى فكرة عما تتحدث عنه“.

האמת המפוקפקת של יאיר לפיד, בעריכה נהדרת של ערוץ כנסת. pic.twitter.com/PGycvXpBS6 — אברהם בלוך 🇮🇱💉 (@avribloch) November 15, 2021

شماتة نتنياهو

وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب ”الليكود“، بنيامين نتنياهو، على الفيديو بتغريدة على حسابه عبر تويتر: ”شيء غريب“، ونشر مقطع الفيديو المشار إليه، قبل أن يتم حذفه رغم انتشاره على حسابات أخرى.

ورد ناشط يدعى دوف رامون على تغريدة نتنياهو بأن نشر قصاصة من صحيفة ”كالكاليست“ تحمل خبرا حول التحقيقات معه بشأن قضايا الفساد تحت عنوان ”نتنياهو لا يذكر“، وتساءل رامون: ”هل يُسمح لك فقط أن تنسى“.

وانضم موشي غافني، زعيم حزب ”يهدوت هاتوره“ الحريدي، لهذا الزخم، وكتب عبر حسابه على تويتر: ”ورط لابيد نفسه في كذبة فاضحة، ونسي أنهم أطلقوا عليه من لبنان“.

تفسير علمي

ونشر افراهام بلوخ، مراسل الشؤون القضائية بـ ”قناة 20“ العبرية، على حسابه عبر ”تويتر“ مقطع الفيديو ذاته، وعلق: ”الحقيقة المشكوك فيها ليائير لابيد“.

وتساءل الصحفي ومقدم البرامج ينون ماغال على حسابه: ”لم أفهم. هل يريد لابيد الآن أن يخبرنا أنه لم يفهم عن أي شيء يسألونه؟، إذا كان الأمر كذلك، لماذا سأل لابيد بدوره خلال المؤتمر الصحفي عن كون السؤال يعود لحدث وقع قبل 40 عاما، ماذا سيحدث مع لابيد“.

وعلق ناشط يدعى بنيامين ايفين على تغريدة ماغال وكتب: ”إذا لم يكن قد فهم عن أي شيء يسألونه فالأمر مقلق“، وعلق آخر يدعى إلياف أبوتبول: ”هذا غير متناقض، لقد فهمت أنه (لابيد) كان يعني أن عليه (الصحفي) ألا يتوقع منه أن يتذكر حدثا وقع قبل 40 عاما“.

وحاول ناشط يسمي نفسه ”Mr.globy“ تفنيد رواية لابيد بشأن تعرضه لصاروخ كاتيوشا، وكتب: ”هل قرأ الكاذب لابيد شيئا عن الكاتيوشا قبل أن يقول إنها أطلقت عليه، أعتقد أنه لا يدرك الفارق بين سقوط قذيفة ما وبين سقوط الكاتيوشا“.

وأضاف ساخرا: ”يبدو أنه (لابيد) سمع صوت فرقعة من محرك سيارة مارة، فاستلقى على الأرض، وهكذا يمكنه تقديم تفسير علمي لكيفية نجاحه في تلطيخ ثيابه المكوية“.

بالملابس العسكرية

ورأى الصحفي والباحث إيلي تسيبوري أن ما حدث ”كذبة أخرى من لابيد المتغطرس“، واستخدم كلمة عبرية قريبة في النطق من اسم يائير، وهي ”ياهير“ وتعني متغطرس أو مغرور، ومن ثم يمكن قراءة تعليقه على النحو التالي: ”كذبة أخرى من ياهير لابيد“.

ونشر مغرد يسمي نفسه دودي صورة جندي بالجيش الإسرائيلي، وقام بتحريرها ليضع وجه لابيد بدلا منها، وسخر قائلا: ”هذه صورة من خدمته العسكرية“.

فيما نشرت المغردة كيرين شاحار الصورة ذاتها، وكتبت ساخرة: ”قبل لحظة من إطلاق النار عليه من لبنان“.

واقتبس مغرد يدعى موشي كوهين مقطعا من صحيفة كانت قد تحدثت عن السيرة الذاتية ليائير لابيد، وورد بها أنه كان يخدم في لواء مدرع أثناء حرب لبنان، وألقى عليه أحدهم قنبلة دخان، تسببت بعدها في إصابته بنوبات الربو، وأشار هذا المغرد إلى أن لابيد ”زعم من قبل أنه بسبب هذه القنبلة لم يستكمل خدمته العسكرية“.