القضاء الإيراني: لم يتم إحالة قضية مقابلة ظريف المسربة للمحكمة

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، ذبيح الله خداييان، الثلاثاء، إنه لم يتم إحالة قضية المقابلة المسرّبة لوزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، للمحكمة.

وأضاف ذبيح الله خداييان، خلال مؤتمر صحفي بشأن التحقيقات الخاصة بمقابلة ظريف المسربة: ”في هذه القضية، تم رفع قضية بالمعلومات المرسلة من الحرس الثوري الإيراني، وتمت مقابلة العديد من الأشخاص بشأن تلك المقابلة المسربة“.

وتابع المسؤول الإيراني، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“: ”لكن لم يتم إحالة القضية إلى المحكمة بعد“.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، سرّبت وسائل إعلام إيرانية، مقابلة سرية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، والتي دفعت الرئيس حسن روحاني آنذاك، إلى إقالة مستشاره حسام الدين آشنا، من منصب مدير مرکز الدراسات الإستراتيجية التابعة للحكومة الإيرانية، وسط اتهامات وُجّهت من قبل المتشددين، إلى حسام الدين آشنا.

وأثار تسريب هذه المقابلة الصوتية، موجة انتقادات لظريف، من قبل التيار المتشدد، وحتى المرشد علي خامنئي، بعدما انتقد ظريف تدخل الحرس الثوري، وقائد فيلق القدس الراحل الجنرال قاسم سليماني، بقرارات وزارة الخارجية.

واعترفت الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني، أن المقابلة تم تسريبها إلى وسائل إعلام إيرانية معارضة، تنشط بالخارج.

وفي إشارة إلى الهجوم السيبراني على محطات الوقود الإيرانية، قال ذبيح الله خداييان: ”تم رفع تقرير إلى النيابة بهذا الشأن، لكن التحقيق فيه لا يزال جاريًا، ولم يتم القبض على أحد“.

وكانت المنظومة الإلكترونية لمحطات الوقود في إيران، قد خرجت عن الخدمة في 26 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب هجوم إلكتروني.

واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل، بالوقوف وراء الهجوم الذي أدى إلى تعطيل 4300 محطة وقود في البلاد.

وفي يوليو/ تموز الماضي، توقفت المنظومة الإلكترونية للسكك الحديدية الإيرانية، بسبب هجوم إلكتروني، الأمر الذي تسبب بتأخير رحلات لقطارات، أو إلغاء رحلاتها.