الرئيس البيلاروسي: لا نريد تحول أزمة المهاجرين إلى مواجهة

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الثلاثاء، إنه يسعى لتجنب تحول أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا، إلى مواجهة.

وقال لوكاشنكو في اجتماع حكومي، بحسب ما نقلت وكالة ”بيلتا“ الرسمية: ”لا يمكننا أن ندع هذه المشكلة تؤدي إلى مواجهة ساخنة“.

وأضاف أن ”الأمر الرئيسي الآن، هو حماية بلدنا وشعبنا وعدم السماح بالاشتباكات“.

وخيّم آلاف المهاجرين -معظمهم من الشرق الأوسط- على الحدود البيلاروسية البولندية لأكثر من أسبوع، وتعهد الاتحاد الأوروبي الذي اتهم مينسك بافتعال أزمة المهاجرين، بممارسة ضغط إضافي على نظام لوكاشنكو، من خلال فرض عقوبات جديدة.

وناقش لوكاشنكو الأزمة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الإثنين، في أول اتصال هاتفي له مع مسؤول غربي، منذ أن بدأ بقمع التظاهرات المعارضة له في العام المنصرم.

وانتقد لوكاشينكو، بولندا، التي وضعت أسلاكًا شائكة، وأرسلت آلاف الجنود إلى حدودها مع بيلاروس، وقال: ”يجري كل هذا تحت غطاء حماية الاتحاد الأوروبي من غزو اللاجئين الذين تعرضوا للقصف والنهب، من قبل التحالف الغربي، بقيادة الولايات المتحدة“ في إشارة على ما يبدو إلى حرب العراق.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على توسيع العقوبات الحالية التي تستهدف نظام لوكاشينكو، لتشمل الأفراد أو الشركات التي يتبين أنها شجعت على عبور الحدود.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحّاف، أن بلده سيسيّر أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروس، الخميس المقبل.

وقال الصحّاف للقناة العراقية الرسمية، ليل الأحد، إن ”العراق سيسيّر رحلة أولى للراغبين بالعودة الطوعية يوم الـ18 من الشهر الجاري، ونحن مع العودة الطوعية“.

وأضاف أن الخارجية ”رصدت تسجيل 571 عراقيًا في مقاطعتين ضمن 8 مخيمات“ على الحدود في بيلاروس، دون أن يحدد ما إذا كانت الرحلة ستشمل الـ571 جميعهم.

وتابع أنه ”لا يمكن إحصاء الأعداد كاملة، لأن الشريط الحدودي يمتد 680 كلم، وهناك إعراض عن العودة لدى البعض“.

وأكد الصحّاف يوم الجمعة الماضي ”بدء تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية“، استعدادًا ”لاكتمال الأعداد الخاصة برحلة ستتوجه من مينسك إلى العراق، خلال الأيام القليلة المقبلة“.