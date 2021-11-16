لابيد: إيران تحاول كسب الوقت ولا تريد العودة للاتفاق النووي

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إيران، بمحاولة كسب الوقت من خلال المفاوضات إلى حين أن تصبح مسألة الانضمام للاتفاق النووي ”غير واقعية“، معتبرا أن ذلك يؤكد عدم رغبة طهران بالعودة لصفقة الاتفاق النووي.

وقال لابيد إن ”إيران لا تعتزم العودة لصفقة الاتفاق النووي، وهي تحاول كسب الوقت من خلال المفاوضات، إلى أن تصبح مسألة الانضمام لهذا الاتفاق غير واقعية“، وفق تصريحات نقلتها قناة i24news الإسرائيلية.

وأكد لابيد خلال لقاء جمعه مع المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روب مالي، الذي يزور إسرائيل، أنه بالرغم من ذلك، هناك ”مخاوف استخباراتية تقنية لدى إسرائيل من العودة للاتفاق ورفع العقوبات“.

وأشارت القناة إلى أن المبعوث الأمريكي سيلتقي خلال الزيارة أيضا، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس جهاز الموساد ديفيد بارنيا، مضيفة أنه من غير المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المبعوث الأمريكي طلب خلال زيارته الاستماع إلى الموقف الإسرائيلي قبل استئناف المباحثات النووية مع إيران في فيينا.

ووصل روبرت مالي إلى إسرائيل، أمس الإثنين، في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه، للقاء عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين وذلك تمهيدا لاستئناف مفاوضات فيينا النووية في الـ29 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وكانت قناة ”كان“ العبرية، ذكرت في وقت سابق، أن ”واشنطن توصلت إلى استنتاج أن إيران لا تنوي العودة إلى الاتفاق النووي، وأنه يجب البحث عن سبل أخرى لحملها على وقف برنامجها النووي العسكري، حيث تجري مشاورات مع الدول الحليفة لها بهذا الصدد“.

من جانبها، أفادت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ”قرر مقاطعة روبرت مالي، كي لا يبدو أنه يمنح شرعية للعودة إلى الاتفاق النووي“.

وتعارض إسرائيل العودة إلى المحادثات التي تهدف إلى استئناف الاتفاق النووي الإيراني.