مقتل شخصين إثر انفجار داخل مبنى في أوغندا

قتل شخصان على الأقل، إثر انفجار وقع في مبنى وسط العاصمة الأوغندية، كمبالا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن التلفزيون الأوغندي، أن النيران اشتعلت في سيارات قريبة من موقع الانفجار.

UPDATE: There have been 2 explosions in Kampala. One of the explosions happened on Parliamentary avenue next to the Jubilee Insurance offices. The other happened near CPS. #NTVNews pic.twitter.com/NABnxwo4Ex

