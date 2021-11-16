مقتل شخصين إثر انفجار داخل مبنى في أوغندا

قتل شخصان على الأقل، إثر انفجار وقع في مبنى وسط العاصمة الأوغندية، كمبالا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن التلفزيون الأوغندي، أن النيران اشتعلت في سيارات قريبة من موقع الانفجار.

UPDATE: There have been 2 explosions in Kampala. One of the explosions happened on Parliamentary avenue next to the Jubilee Insurance offices. The other happened near CPS. #NTVNews pic.twitter.com/NABnxwo4Ex — NTV UGANDA (@ntvuganda) November 16, 2021

وتتكرر حوادث الانفجار في أوغندا، خلال الفترة الماضية، فيما يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعضها.

وقتل طفلان على الأقل، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إثر انفجار قنبلة.

وقال مسؤول كبير في الشرطة الأوغندية، حينها، إن قنبلة تشبه ثمرة فاكهة قتلت طفلين على الأقل في إحدى القرى، بعد أن أعطيت لهما وهما يلعبان.

وكتب متحدث باسم الشرطة على موقع ”تويتر“ أن الانفجار وقع في القرية التي تبعد نحو 60 كيلومترا شمال العاصمة كمبالا؛ ما أسفر عن مقتل صبي في الرابعة عشرة من عمره، وطفل آخر يعاني من إعاقة.

وكان ذلك هو الانفجار الثالث في البلاد في غضون أسبوع، بحسب المتحدث.

وقبل ذلك، انفجرت قنبلة في حافلة؛ ما تسبب بمقتل اثنين، بينما انفجرت قنبلة في مطعم وقتلت امرأة، وأصابت 3 أشخاص آخرين.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن انفجار المطعم.

وتعليقا على انفجار المطعم، قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، إن الانفجار الذي وقع في العاصمة كمبالا، هو ”عمل إرهابي“ وتعهد بملاحقة المسؤولين.

وكتب موسيفيني على ”تويتر“، حينها ”يجب ألا يشعر السكان بالخوف، سنهزم هذا العمل الجرمي كما هزمنا كل الأعمال الجرمية الأخرى“.

وفي العام 2010، أسفر تفجيران في كمبالا استهدفا المشجعين الذين كانوا يشاهدون نهائي كأس العالم في كرة القدم، عن مقتل 76 شخصا.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن التفجيرين اللذين استهدفا مطعما وناديا للرغبي.

واعتبر الهجوم، وهو الأول الذي تنفذه المجموعة المتمردة خارج الصومال، انتقاما لقيام أوغندا بإرسال قوات إلى الدولة التي مزقتها الحرب كجزء من مهمة الاتحاد الأفريقي لمواجهة حركة الشباب.

وتسيطر حركة الشباب، التي أطلقت تمرّدا في الصومال منذ العام 2007، على مناطق ريفية واسعة وتشن هجمات متكررة في العاصمة.