الرئيس الإيراني: التعامل مع الشرق والغرب أصبح نشطا في عهد حكومتي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن ”التعامل مع الشرق والغرب خرج من حالة السلبية والخمول والانفعال“ في عهد حكومته، مؤكدا أن ”التفاعل“ في هذا الجانب أصبح ”نشطا“.

وأضاف رئيسي في كلمة له خلال حضوره جلسة للبرلمان الإيراني للدفاع عن مرشحه لتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم مسعود فياضي، أنه ”بعد مرور 83 يوما على تولي الحكومة مهامها، أنا أكثر أملا في حل المشاكل التي يعاني منها الشعب الإيراني“.

ومن المقرر أن تستأنف حكومة رئيسي المفاوضات مع القوى الدولية في فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بهدف الوصول إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة منتصف عام 2018.

وأوضح أنه ”مع الخطوات التي تم اتخاذها هذه الأيام، تمت إزالة العديد من المخاوف، مثل: الموارد، وتوفير السلع الأساسية، كما تم في العديد من المقاطعات والمدن الإيرانية تخصيص الأراضي للإسكان“.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه ”منذ بداية عمل حكومته في آب/ أغسطس الماضي، تم دفع الرواتب في وقتها دون اقتراض أو تأخير“.

وشدد على ”ضرورة وجود تعاون مشترك بين الحكومة والبرلمان، من أجل أن تسير الأمور بالنحو المطلوب.. إذا حدث شيء في البلاد، فسيكون بمساعدة الجميع“.

وبشأن حقيبة التربية والتعليم، قال المتحدث باسم لجنة التربية والتعليم في البرلمان الإيراني، رضا حاجي بور، إن أغلب أعضاء هذه اللجنة يعارض ترشيح مسعود فياضي، لتولي منصب وزير التربية والتعليم.

ورد الرئيس إبراهيم رئيسي، على النائب حاجي بور، بالقول ”بحسب الدراسات التي تم إجراؤها في مجموعات العمل، كان الدكتور فياضي من بين أولئك الذين تمتعوا بمكانة مرموقة“، مضيفا أنه ”لو لم يكن فياضي مؤهلا، لما قدمناه للبرلمان إطلاقا“.

وفي الـ18 من حزيران/ يونيو الماضي، شهدت إيران إجراء الانتخابات الرئاسية التي قاطعها التيار الإصلاحي والمعتدلون، وفاز فيها المتشدد إبراهيم رئيسي.

وكان البرلمان الإيراني _الذي يهيمن عليه التيار المتشدد_ منح في الـ25 من آب/ أغسطس الماضي، الثقة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وصوت البرلمان الإيراني لصالح 18 وزيرا اقترحهم رئيسي من أصل 19 وزيرا، إذ لم يحصل وزير التربية والتعليم المقترح على ثقة البرلمان.