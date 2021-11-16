ناسا: صاروخ روسي مضاد للأقمار الصناعية عرض طاقم محطة الفضاء للخطر

قال مسؤولون أمريكيون إن صاروخا أطلقته روسيا باتجاه أحد أقمارها الصناعية خلال اختبار لأسلحة، يوم الاثنين، أدى لانتشار ما يشبه حقل حطام مداري عرّض محطة الفضاء الدولية للخطر، وسيشكل خطرا على أنشطة الفضاء لسنوات مقبلة.

وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أنه تم توجيه طاقم محطة الفضاء المكون من سبعة أفراد (4 رواد أمريكيين، ورائد ألماني، واثنين من الروس) للاحتماء في كبسولاتهم لمدة ساعتين بعد الاختبار، كإجراء احترازي، وذلك للسماح لهم بالهروب بشكل سريع إذا كان ذلك ضروريا.

واستمر مختبر الأبحاث، الذي يدور على ارتفاع 402 كيلومتر فوق سطح الأرض، في المرور عبر مجموعة الحطام أو بالقرب منها كل 90 دقيقة، لكن متخصصين في ناسا قرروا أنه من الآمن أن يعود الطاقم إلى داخل المحطة بعد المرور الثالث للمختبر، بحسب ما ذكرته إدارة الطيران والفضاء.

وقال بيل نيلسون، رئيس إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، في بيان: ”ستواصل ناسا مراقبة الحطام في الأيام المقبلة وما بعدها لضمان سلامة طاقمنا في المدار“.

ويقول خبراء إن اختبار الأسلحة التي تدمر الأقمار الصناعية في مدارها، يشكل خطرا فضائيا من خلال تكوين سحب من الشظايا التي يمكن أن تصطدم بأجسام أخرى، ما سيؤدي لرد فعل متسلسل من المقذوفات عبر مدار الأرض.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من الجيش الروسي أو وزارة الدفاع الروسية. وهونت رسالة نشرتها وكالة الفضاء الروسية ”روسكوزموس“ على موقع ”تويتر“، من شأن أي خطر.

وكتبت الوكالة أن ”مدار الجسم، الذي أجبر طاقم المحطة على الدخول إلى المركبة الفضائية وفقا للإجراءات المعتادة، ابتعد عن مدار محطة الفضاء الدولية.. المحطة في المنطقة الخضراء (الآمنة)“.

وأجرت الولايات المتحدة الأمريكية أول اختبارات مضادة للأقمار الصناعية في عام 1959 عندما كانت الأقمار الصناعية نفسها نادرة وجديدة.

وأجرت روسيا في نيسان/ أبريل الماضي، اختبارا آخر لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية. وقال المسؤولون إن الفضاء سيصبح مجالا مهما بشكل متزايد في ما يتعلق بالحروب.

وأدانت واشنطن بشدة ”التصرف الخطر“ الذي أقدمت عليه موسكو، أمس الاثنين، باختبارها صاروخا مضادا للأقمار الاصطناعية، محذرة من أن هذه التجربة خلفت حطاما يهدد مصالح جميع الدول، كما اضطر رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية لاتخاذ إجراءات الطوارئ.