بايدن يدعو الرئيس الصيني لتجنب انحراف العلاقات إلى صراع مفتوح

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية اجتماع افتراضي مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين إن عليهما مسؤولية كزعيمين لضمان عدم انحراف العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى صراع مفتوح.

وقال شي لبايدن في الاجتماع عبر الفيديو إن البلدين يواجهان العديد من التحديات معا، ويتعين أن يعززا الاتصالات والتعاون.

وانطلقت مساء الإثنين ”بتوقيت شرق أمريكا“ القمة الافتراضية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جينبينغ بتشديد سيّد البيت الأبيض على وجوب أن تكون هناك ”حواجز أمان“ بين البلدين تمنع اندلاع ”نزاع“ بينهما، في حين دعا نظيره الصيني إلى تحسين ”التواصل“ بين بكين وواشنطن.

وقال بايدن إنّ ”التنافس بين البلدين لا ينبغي أن يتحول إلى نزاع، سواء أكان مقصوداً أم لا“، ليردّ عليه شي بالقول إنّه ”ينبغي على الصين والولايات المتحدة تحسين التواصل والتعاون في ما بينهما“.