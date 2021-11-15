بوتين يعتبر التدريبات الأمريكية في البحر الأسود "استفزازا"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن التدريبات العسكرية التي تجريها واشنطن والحلف الأطلسي في البحر الأسود تمثّل ”استفزازا“، وفق ما أورد الكرملين.

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين تحدث خلال المكالمة عن ”الطبيعة الاستفزازية للتدريبات الواسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة وبعض حلفائها في البحر الأسود والتي تصعّد التوتر بين روسيا والحلف الأطلسي“.

وبدا أن الرئيس الروسي يشير إلى مشاركة سفن عسكرية أميركية عدة في تدريبات في البحر الأسود وصفها الأسبوع الماضي بأنها ”تحد خطير“.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، إن ”النشاط العسكري الأمريكي في البحر الأسود عدواني ويشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والإستراتيجي“، وفق ما نقلته وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء.

وأضافت الوزارة أنها رصدت ست طلعات استطلاعية لطائرات حلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

و الخميس، نقل موقع ”آر تي“ عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن ”موسكو تسيطر بشكل كامل على الوضع الناتج عن النشاط العسكري الأمريكي في البحر الأسود، وسترد على أي استفزاز“.

وتأتي تصريحات بوتين الأخيرة على خلفية التوترات المتزايدة حول النزاع في أوكرانيا.

والوضع في هذه المنطقة متوتر للغاية منذ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014. وتخوض كييف منذ سبع سنوات نزاعا ضد انفصاليين موالين لموسكو في الجزء الشرقي من أراضيها.

تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة مع إعراب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بشأن حشد قوات روسية مؤخرا على حدود أوكرانيا المطلة على البحر الأسود.

وأعرب الرئيس الفرنسي خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الروسي الإثنين عن ”قلقه الشديد“ واستعداد بلاده ”للدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا“، بحسب الرئاسة الفرنسية.

من جانبه، اتهم بوتين كييف باتباع ”سياسة مدمرة“، مشيرا إلى ”استخدام أوكرانيا مؤخرا طائرات بدون طيار في منطقة النزاع“، بحسب ما أفاد الكرملين.

وأثار استخدام أوكرانيا لطائرة عسكرية بدون طيار من صنع تركي ضد الانفصاليين الموالين لروسيا الشهر الماضي غضب موسكو.

وأودى النزاع في أوكرانيا بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ عام 2014.