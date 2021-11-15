البنتاغون: مروحية إيرانية اقتربت من سفينة حربية أمريكية في خليج عُمان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مساء اليوم الاثنين، إن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان، ودارت حولها ثلاث مرات في واقعة انتهت دون تأثير على العمليات الأمريكية.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي ”أن الطائرة الإيرانية حلقت على بعد 25 ياردة (75 قدما) من السفينة إيسكس الحربية“.

وأضاف كيربي: ”هذا أمر خطير لأنه ربما يؤدي إلى حسابات خاطئة“، لكنه لم يحدد متى وقع هذا الحادث.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، أعلن التلفزيون الإيراني أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أحبطت ما وصفها بأنها محاولة ”قرصنة“ أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان.

وأضاف أنّ ”القوات الأميركية قامت بتوقيف ناقلة نفط إيرانية في منطقة بحر عُمان، وصادرت حمولتها ونقلت الشحنة إلى ناقلة أخرى تابعة لها قبل أن تتوجه لجهة مجهولة“، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع هذا التحرك ”نفذت قوات حرس الثورة عملية إنزال على الناقلة الأميركية، وسيطرت عليها، وقامت على الفور بتوجيه الناقلة نحو المياه الإقليمية الإيرانية“.

وأكد التلفزيون الإيراني أن ”القوات الأمريكية استخدمت طائرات هليوكوبتر وسفنا حربية لعرقلة ناقلة نفط إيرانية، لكنها فشلت“.

أما وكالة مهر الإيرانية للأنباء، فذكرت أن الأمر يتعلق بمواجهة بين زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني وسفينة أمريكية غادرت الموقع. وأضافت أن لقطات مصورة ستذاع قريبا.

بدورها، قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن الحرس الثوري الإيراني أفشل محاولة للجيش الأمريكي استهدفت احتجاز شحنة نفط لناقلة إيرانية في بحر عمان.

وأشارت إلى أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بعملية وصفتها بـ ”الجريئة والحازمة وفي الوقت المناسب، تصدت خلالها لعملية القرصنة الأمريكية“، على حد تعبيرها.

يذكر أن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنغسيري أكد، في آب/أغسطس الماضي، أن قواته على استعداد تام للدفاع عن أمن البلاد وحدودها المائية، مشددا على أن قوات الحرس الثوري ترصد بدقة تحركات جميع السفن.

وقال العميد رضا تنغسيري في مقابلة مع وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للسلطة القضائية الإيرانية: ”هناك أمن كامل عند جميع الحدود المائية في المياه الخليجية ومضيق هرمز، وكل سفينة تتحرك هناك يتم رصدها بدقة“.

وأضاف: ”العدو يعلم أن تحركاته مرصودة، وفي حال قيامه بأي مغامرة سيتم الرد عليه بحزم.. ولا نمزح مع أحد“.