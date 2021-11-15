كينيا تعلن هروب 3 مشتبه بهم في "قضايا إرهاب" من سجن شديد الحراسة

قالت مديرية التحقيقات الجنائية في كينيا، إن ثلاثة من المشتبه بهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، فروا من سجن شديد الحراسة في العاصمة، يوم الإثنين.

وأحد الهاربين هو محمد علي أبيكار، الذي اعتُقل على خلفية هجوم استهدف جامعة جاريسا عام 2015، وأسفر عن مقتل 148 شخصا معظمهم من الطلاب.

وعرضت الشرطة 60 مليون شلن كيني (536 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إعادة اعتقال المشتبه بهم.

وشهدت جامعة جاريسا في العام 2015، هجوما دمويا، حيث أعلنت وزارة الداخلية الكينية حينها، أن ابن مسؤول في الحكومة الكينية هو أحد الرجال الملثمين المسلحين من حركة الشباب الصومالية المتشددة الذين نفذوا الهجوم.

وقالت حركة الشباب يومها، إن الهجوم على جاريسا التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن الحدود الصومالية، هو انتقام من الحكومة الكينية لإرسالها جنودا إلى الصومال لمحاربة المجموعة المتشددة في إطار قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وهدد المسلحون ذوو الصلة بتنظيم القاعدة وقتها، بجعل المدن الكينية “مخضبة بالدماء”.

وألحقت هجمات المقاتلين المتشددين على المسيحيين ضررا في العلاقات الودية تاريخيا بين المسلمين والمسيحيين في كينيا.

كما أدت الهجمات التي نفذتها حركة الشباب في كينيا إلى مقتل مئات الأشخاص، خلال الأعوام الأخيرة، وأضرت بصناعة السياحة الحيوية بالبلاد.

ويشكل المسيحيون 83 في المئة من سكان كينيا البالغ عددهم 44 مليونا.

ويعد الهجوم على جاريسا الأسوأ في كينيا منذ أن قتل تنظيم القاعدة 200 شخص خلال تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي عام 1998.

وفي العام 2016، قتل متشددون من حركة الشباب الصومالية 6 أشخاص بهجوم في شمال شرق كينيا.

وتقع منطقة مانديرا التي شهدت الهجوم على الحدود مع الصومال، وكثيرا ما استهدفتها حركة الشباب الصومالية.

وغالبا ما تقع الهجمات في الشمال الشرقي بالقرب من الحدود الطويلة سهلة الاختراق مع الصومال، لكن الجماعة المتشددة نفذت أيضا هجمات في المناطق الساحلية التي يرتادها السياح وفي العاصمة نيروبي، حيث هاجم مسلحون من الشباب مركزا تجاريا في 2013.

كما وقع أول هجوم تقوده امرأة في كينيا، في أيلول/ سبتمبر 2016، عندما دخلت ثلاث نساء مركزا للشرطة في مدينة مومباسا، وقمن بطعن ضابط وإلقاء قنبلة حارقة قبل أن تقتلهن قوات الأمن.