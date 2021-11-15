باريس: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على "مرتزقة روس" في مالي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الاتحاد الأوروبي وافق، الإثنين، على صياغة قائمة بعقوبات محتملة على مرتزقة روس قد يتم نشرهم في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وكانت وكالة ”رويترز“ قد ذكرت، في أيلول/ سبتمبر، أن المجلس العسكري في مالي يجري مباحثات بخصوص نشر مجموعة فاغنر الروسية في مالي، وهو أمر غير مقبول لفرنسا باعتبار أن لها قوات في المنطقة.

وقال لو دريان للصحفيين، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث قضية مالي، إن ”هناك رغبة مشتركة لتقرير إطار عمل قانوني لعقوبات ستُفرض على مجموعة فاغنر“.

وتفاديا لإجراء قانوني مطول، فإن أية عقوبات ستكون على الأرجح من خلال قواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي الراهنة.

وقال دبلوماسيون مؤيدون لدعوات فرنسا لوكالة ”رويترز“، الجمعة، إن جمع الأدلة سيستغرق بعض الوقت حتى لا يتم إلغاء تجميد الأصول وحظر السفر بأمر قضائي.

وأضاف لو دريان، أن أية عقوبات ستفرض كذلك على الشركات التي تعمل مع مجموعة فاغنر.

ويقول مسؤولون فرنسيون، إن المجلس العسكري في مالي يلجأ إلى مجموعة فاغنر في إطار جهود تشبثه بالسلطة بعد الفترة الانتقالية المقرر أن تنتهي بانتخابات رئاسية وتشريعية، في 27 شباط/ فبراير.

وتوترت العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة بشأن فاغنر، منذ أن قالت باريس في حزيران/ يونيو، إنها ستعيد تشكيل بعثتها لمكافحة الإرهاب في المنطقة وقوامها خمسة آلاف فرد.

ويتهم رئيس وزراء مالي باريس بالتخلي عن باماكو.

ولم يتسن لوكالة ”رويترز“ الوصول إلى مجموعة فاغنر للحصول على تعليق.

وسبق أن قال ما يزيد على 12 شخصا يرتبطون بمجموعة فاغنر لوكالة ”رويترز“، إنها نفذت مهام قتالية سرية نيابة عن الكرملين في أوكرانيا وليبيا وسوريا.

وتنفي السلطات الروسية أن يكون متعاقدو شركة فاغنر يعملون بأوامر منها.