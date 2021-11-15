هل تنتهي محنة الإسرائيليين اللذين صورا قصر أردوغان بـ"صفقة سياسية"؟

رجح خبراء ومختصون في الشأن السياسي، انتهاء أزمة الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في تركيا منذ عدة أيام بصفقة سياسية بين تل أبيب وأنقرة، خاصة في ظل عدم رغبة الطرفين في تصعيد الموقف والدخول في أزمة دبلوماسية جديدة.

وحسب الخبراء، فإن البلدين يبذلان جهودا من أجل احتواء الأزمة، الأمر الذي يظهر في تناول تركيا للقضية وعدم تضخيمها إعلاميا، بخلاف ما فعلت قبل عدة أسابيع بإعلانها اعتقال خمسة عشر أجنبيا واتهمتهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

يؤكد ذلك، تقرير للقناة 12 العبرية، أشارت فيه، إلى أن مصير الزوجين الإسرائيليين المتهمين بالتجسس بعد تصوير قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيحدد بواسطة اتصالات سرية مع جهات أمنية أجريت في الساعات الأخيرة.

وحسب القناة العبرية، فإن هذه الاتصالات ستحدد ما إذا كان اعتقال الزوجين الإسرائيليين يأتي في سياق واقعة عينية ضيقة ومحددة، يسعى من خلالها أردوغان لتوجيه رسائل إلى إسرائيل، أم واقعة لها تبعات قانونية على المعتقلين وعلى العلاقات الإسرائيلية التركية بشكل عام.

ونقلت القناة العبرية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لإسرائيل، مشيرة إلى أن صمت أردوغان وعدم تطرقه لهذه المسألة بشكل علني يمثل رسالة لتل أبيب التي تتعامل مع القضية بخطوات ”متأنية ومدروسة“.

أما صحيفة ”هآرتس“ العبرية، فأكدت أن هناك تخوفا إسرائيليا من استخدام تركيا لهذا الحدث من أجل تحقيق أهداف سياسية، مشيرة إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل يمتنع في هذه الأثناء عن إثارة ضجة، في محاولة لحل القضية من وراء الكواليس.

نقطة صفر مشاكل

وقال أسعد غانم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا إن ”تركيا غير معنية بالدخول في أزمة سياسية أو دبلوماسية جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن ”التوجهات التركية تأتي في إطار إنهاء الخلافات الخارجية والوصول إلى نقطة صفر مشاكل“.

وأضاف غانم في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أنه ”بات من الواضح أن تركيا تسعى لإنهاء أزمة الزوجين الإسرائيليين المعتقلين لديها عبر صفقة سياسية، وربما يعلن عن انتهائها خلال الأيام القليلة المقبلة“، لافتا إلى أن ”تركيا تدرك جيدا أن أي أزمة دبلوماسية أو سياسية مع إسرائيل ستنعكس على العلاقة مع الولايات المتحدة التي هي أصلا متوترة، بالتالي فإن أنقرة بحاجة لتل أبيب من أجل تحسين العلاقات مع واشنطن“.

وأشار إلى أن ”أنقرة ربما تسعى لإنهاء أزمتها مع واشنطن عبر التقارب مع إسرائيل، واستغلال النفوذ الإسرائيلي في الولايات المتحدة“، معربا عن اعتقاده أن ”العلاقات بين البلدين ستشهد تحسنا خلال الفترة المقبلة“.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى ”بوادر حسن النية من قبل تركيا مع اتصال أردوغان بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قبل عدة أشهر، إلى جانب تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وحول شكل الصفقة السياسية المتوقعة بين البلدين، رجح أن ”يتم التوافق على تعزيز التعاون الأمني والدبلوماسي بما يشمل تحرك أنقرة ضد أي نشاطات تمس أمن إسرائيل داخل أراضيها“، مؤكداً أن ”تركيا تبحث عن مخرج للأزمة السياسية مع أمريكا والأزمة الاقتصادية التي تمر بها عبر التعاون مع إسرائيل“.

وأفاد غنام بأن ”هذه الصفقة ربما تشمل جوانب متعددة بما فيها الاقتصادية، خاصة في ظل الانهيار غير المسبوق لليرة التركية الذي انعكس بشكل كبير على الاقتصاد التركي“.

مساع لحلحلة القضية

بدورها، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لحل الأزمة بهدوء وقبل أن تتحول إلى أزمة دبلوماسية حادة، موضحة أن الموساد الإسرائيلي يجري اتصالات مع جهاز المخابرات التركي للتأكيد على براءة الزوجين من تهم التجسس.

وأشارت الصحيفة، إلى اتصال أجراه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، بنظيره التركي في قصر الرئاسة، وذلك في مساع لحلحلة القضية، فيما السفارة الإسرائيلية في تركيا، تتواصل مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية التركية لاستيضاح المسألة.

في السياق، قال المحلل السياسي من الداخل الفلسطيني، نظير مجلي، إن ”الأزمة الراهنة لا تعدو كونها زوبعة في فنجان وسرعان ما تنتهي بين البلدين“، مؤكدا أنها ”ستؤسس لعودة العلاقات لما كانت عليه قبل أكثر من عشر سنوات“.

وقال مجلي لـ“إرم نيوز“، إن ”اعتقال الزوجين الإسرائيليين سيعود بالفائدة السياسية على تركيا أولا والتي تسعى لعقد صفقة مع إسرائيل“، مشددا على أن ”عدم تضخيم أنقرة للقضية وتصعيدها إعلاميا يؤكد رغبتها في إنهاء قضية الزوجين لكن مقابل ثمن مرض“.

وأشار إلى أن ”أنقرة تعتمد في خطتها على قرارات إسرائيلية سابقة بشأن مواطنين لها في روسيا وأوروبا ودول أخرى، حيث قبلت إسرائيل بعقد صفقات مع دول من أجل إعادة مواطنيها وضمان عدم محاكمتهم“.

ووفق المحلل السياسي، فإن ”إسرائيل ستكون مضطرة لعقد مثل هذه الصفقة التي لن تخلو من شروط أمنية ستفرضها تل أبيب على أنقرة، خاصة فيما يتعلق بنشاط حركة حماس في تركيا والتحويلات المالية والنشاطات التجارية الخاصة بها“، مبينا أن ”تركيا ستطلب في المقابل وساطة إسرائيل لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة في عدد من القضايا والملفات العالقة بين البلدين، وأن هناك رغبة تركية في إنهاء الخلافات الخارجية الأمر الذي يظهر جليا في التقارب التركي من دول الشرق الأوسط خاصة مصر والإمارات“.

يشار إلى أن الزوجين الإسرائيليين اعتقلا قبل عدة أيام في إسطنبول بتهمة تصوير قصر الرئيس التركي، فيما مددت محكمة تركية، قبل ثلاثة أيام، اعتقالهما عشرين يوما آخر حتى بدء محاكمتها، في حين تجري جميع المستويات الإسرائيلية اتصالات عالية المستوى لإعادتهما إلى إسرائيل.