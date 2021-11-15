الأمم المتحدة تفرج عن 40 مليون دولار كمساعدة إنسانية طارئة لإثيوبيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت الأمم المتحدة الإثنين أنها أفرجت عن أموال طارئة للمساعدة في تأمين مساعدة إنسانية حيوية وحماية للمدنيين العالقين في دوامة النزاع الإثيوبي.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إنه أفرج عن 40 مليون دولار تهدف إلى زيادة العمليات الطارئة في منطقة تيغراي وبقية أنحاء شمال إثيوبيا وكاستجابة مبكرة للجفاف في جنوب البلاد.

وأضاف غريفيث العائد للتو من زيارة إلى إثيوبيا أن ”ملايين الأشخاص في شمال إثيوبيا يعيشون في أوضاع هشة فيما تتزايد الأزمة الإنسانية وتتعمق“.

وتابع: ”الاحتياجات تتزايد في أنحاء البلاد“.

وأدى القتال منذ سنة في إثيوبيا بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية إلى ترك مئات آلاف الأشخاص في أوضاع تقارب المجاعة.

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قوات إلى تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة فيه، في خطوة قال إنها تأتي ردا على هجمات على معسكرات للجيش.

ورغم أن الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019 وعد بانتصار سريع، فقد استعادت الجبهة في نهاية حزيران/يونيو معظم أراضي تيغراي قبل أن تتسع سيطرتها إلى منطقتي أمهرة وعفر.

الجبهة التي لم تستبعد احتمال الزحف إلى العاصمة أديس ابابا تطالب بإنهاء ما تصفه الأمم المتحدة بحصار إنساني بحكم الأمر الواقع على تيغراي، مع عدم السماح بدخول مساعدات إلى المنطقة في الشهر الماضي.

وقال غريفيث إن 25 مليون دولار من المساعدات الجديدة سيكون مصدرها صندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة فيما سيقدم ”الصندوق الإنساني الإثيوبي“ 15 مليون دولار.

في تيغراي وأمهرة وعفر ستدعم الأموال وكالات الإغاثة التي تؤمن حماية ومساعدة حيوية للأشخاص المتضررين من النزاع كما جاء في البيان.

وأضاف: ”لا تزال النساء والصبية والفتيات يتحملون وزر النزاع، لكن متطلبات حمايتهم تبقى بدون تمويل“.

وفي إقليمي صومالي وأوروميا، سيساهم المال في مساعدة وكالات الإغاثة في تأمين المياه العذبة ومنع أمراض مثل الكوليرا.

ورغم ضخ مزيد من المال، تقول الأمم المتحدة إن العمليات الإنسانية في مختلف أنحاء إثيوبيا لا تزال تواجه نقصا في التمويل هذه السنة يبلغ 1,3 مليار دولار بينها 350 مليون دولار لا تزال لازمة للاستجابة للأزمة في تيغراي فقط.