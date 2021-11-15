مهاجرون يحتشدون عند معبر حدودي بين بولندا وبيلاروس.. ووارسو: مستعدون لأي سيناريو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تجمّعت حشود المهاجرين عند معبر حدودي مغلق بين بولندا وبيلاروس، يوم الإثنين، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرها حرس الحدود وجنود بولنديون.

وقالت وزارة الدفاع على تويتر: ”ترسل القوات البيلاروسية أعدادا متزايدة من المهاجرين إلى معبر كوزنيكا الحدودي“، مرفقة تغريدتها بمقاطع فيديو تظهر مئات المهاجرين أمام عناصر من الشرطة والجنود البولنديين.

وقال نائب وزير الداخلية ماتشي واسيك، إن هناك ”آلاف المهاجرين“ على المعبر.

وأضاف أن ”القوات البولندية مستعدة لأي سيناريو“.

وأفاد حرس الحدود بأن ”مهاجرين غير شرعيين يحتشدون عند المعبر الحدودي منذ الصباح، ويجري الإعداد لمحاولة لعبور الحدود“.

وأضافوا أن بعض المهاجرين ”يخيمون حتى الآن على الحدود“ القريبة في قرية بروزغي البيلاروسية.

ولا يمكن التحقق من مقاطع الفيديو بشكل مستقل؛ لأن بولندا حظرت دخول الصحافيين إلى المنطقة الحدودية بموجب قواعد حالة الطوارئ التي فرضت كجزء من الجهود المبذولة لمنع وصول المهاجرين.

وتقول بولندا إن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف مهاجر، معظمهم من الشرق الأوسط، يخيّمون حاليا على طول الحدود في أزمة حرضت دولا غربية على بيلاروس وحليفتها روسيا.

ويخيّم آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس؛ ما أثار مواجهة بين الكتلة والولايات المتحدة من جهة، وبيلاروس وحليفتها روسيا من جهة أخرى.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لكشف النقاب عن عقوبات جديدة ضد بيلاروس، بعد أول اتصال عالي المستوى بين بروكسل ومينسك منذ بدأت أزمة المهاجرين عند حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية.

وبعدما تحدث مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، أكد الأخير أن أي عقوبات على مينسك ستكون ”نتائجها عكسية“.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن بلده سيسير أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروس، الخميس المقبل.

وقال الصحاف للقناة العراقية الرسمية، ليل الأحد، إن ”العراق سيسير رحلة أولى للراغبين بالعودة الطوعية يوم الـ18 من الشهر الجاري، ونحن مع العودة الطوعية“.

وأضاف أن الخارجية ”رصدت تسجيل 571 عراقيا في مقاطعتين ضمن 8 مخيمات“ على الحدود في بيلاروس، دون أن يحدد ما إذا كانت الرحلة ستشمل الـ571 جميعهم.