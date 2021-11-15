تقرير: تحالف "أورومو" و"تيغراي".. تحد مصيري أمام آبي أحمد

يطرح التحالف الأخير بين جيش تحرير أورومو، بقيادة جال مارو، وقوات جبهة تحرير تيغراي، تحديًا جديدًا أمام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي يواجه وضعًا صعبًا مع تصاعد القتال مع قوات الجبهة، ليخلق هذا التقارب تفوقًا محتملًا على آبي أحمد.

وأشار تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، إلى ما اعتبره تهديدًا من زعيم جيش تحرير أورومو، الذي قال: ”أنا متأكد أن كل هذا سينتهي قريبًا جدًا، نحن نستعد لشن هجوم جديد، ومقتنعون بأنّ الحكومة تحاول فقط، كسب الوقت، وبدء حرب أهلية من خلال دعوة الأمة للقتال“.

وجاء في التقرير، أنه ”في أغسطس/ آب الماضي، انضم الجناح العسكري لجبهة تحرير أورومو، إلى جبهة تحرير شعب تيغراي، وهددوا بالقيام بمسيرة إلى العاصمة أديس أبابا، وأنه في 2018، عندما وصل آبي أحمد إلى مكتبه، أبرم مع جبهة تحرير أورومو اتفاقية سلام، تهدف لإنهاء 45 عامًا من النضال لتقرير المصير في أوروميا“.

وأضاف أن ”جال مارو، كان يشك في يد آبي أحمد الممدودة، وبدت عودة جبهة تحرير أورومو بالنسبة إليه رمزية فقط، بدون أسلحة لم يكن لشعب أورومو أي نفوذ إذا قررت أديس أبابا التراجع عن وعودها، لذلك، فقد رفض نزع سلاحه، ما ساهم في الانقسام بين جبهتي تحرير أورومو وأورام“.

وتابع أنه ”في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن كل من جيش تحرير أورومو، وجبهة تحرير تيغراي وسبع جماعات مسلحة أخرى، أنهم سيشكلون جبهة موحدة ضد الجيش الفيدرالي، وتهدف هذه الجبهة المتحدة بشكل أساسي، للقضاء على نظام الإبادة الجماعية (بحسب وصفهم لحكومة أديس أبابا) في إثيوبيا، ووضع نظام انتقالي تلتقي فيه جميع الأطراف والكيانات المعنية، وتناقش مستقبل إثيوبيا، مما سيساعد في إنقاذ البلاد من المزيد من إراقة الدماء، ويضمن أن الهويات المختلفة للبلد، يمكن أن تقرر مصيرها“.

وسلط التقرير الضوء على جوانب من حياة قائد جيش تحرير أورومو، ميليون دريبا، الذي اختار أن يطلق على نفسه اسم ”جَال“ وتعني ”الرفيق“ بلغة الأورومو، ويقول إنه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، التحق بجامعة أديس أبابا ودرس الإدارة هناك، وكان عضوًا في ”الكفاح من أجل مقاومة الاضطهاد“ ثم في حركة سرية تُعرف باسم ”الشباب من أجل حرية أوروميا“، وقد تم اعتقاله عدة مرات قبل انضمامه رسميًا إلى ”جيش تحرير أوروميا“، وهرب إلى كينيا، ثم إلى أوغندا، حيث تم اعتقاله في 2008، وسجن لمدة عام ونصف، وقد أطلق سراحه أخيرًا، وفرّ مرة أخرى ولجأ إلى إريتريا، ولم يعد إلى إثيوبيا إلا بعد وفاة القائد العسكري لجماعة التحرير، جال ليجيس ووجي، الذي قُتل في 2010.

ونوه التقرير إلى الاضطهاد الذي يتعرض له سكان الأورومو، مشيرًا إلى أنه في 2014، نشرت منظمة العفو تقريرًا، كشف عن أنه بين 2011 و2014، تم اعتقال ما لا يقل عن 5000 من الأورومو، بسبب معارضتهم للحكومة.

وبحسب التقرير، فإنه يصعب التحقق من هذه الاتهامات، لكن في العام الماضي، أكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الإثيوبية، ارتكاب جرائم في أمهرة وأوروميا، وذكرت المنظمة، أن ”قوات الأمن الإثيوبية ارتكبت انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرق المنازل والقتل خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز، وأحيانًا لعائلات بأكملها“.