إيران.. السجن عامين و3 أشهر لصحفي كشف جريمة قتل ارتكبها رجل دين

قضت محكمة إيرانية، بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر، بحق صحفي كشف جريمة قتل ارتكبها رجل دين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام معارضة، يوم الإثنين.

وقال موقع قناة ”إيران إينترنشنال“، إن ”محكمة الجنايات الخاصة في مدينة كوهدشت، إحدى مقاطعات محافظة لرستان غرب إيران، حكمت بالسجن لمدة عامين و3 أشهر، بحق صحفي يُدعى سينا قلندري، بتهمة نشر أكاذيب“.

وكان الصحفي سينا قلندي، قد كشف مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أحد رجال الدين بمدينة رومشكان غرب إيران، قتل زوجته.

وذكر قلندري حينها، أن ”موبينا سوري البالغة من العمر 14 عامًا، قُتلت على يد زوجها رجل الدين، بعد أن اتهمها بالخيانة“، مشيرًا إلى أنه ”في بداية الأمر تم اعتقال أسرة الضحية بتهمة قتلها، لكنه اتضح بعد ذلك، أن زوجها هو من قتلها“.

وأكدت وكالة أنباء ”ركنا“ المحلية الإيرانية، صحة هذه الجريمة، وقالت، إن ”موبينا سوري تزوجت في سن الحادية عشرة، من ابن عمها (أحد رجال الدين)، وتم قتلها على يد زوجها في صحراء بمدينة رومشكان“.

وقال الصحفي سينا قلندري، لموقع ”إيران واير“ المعارض، الأحد، إن ”موبينا سوري كانت حاملًا عندما قُتلت“.

ورفض قلندري الحكم الصادر ضده، مؤكدًا بأن التهم الموجهة ضده ”ملفقة“، مشيرًا إلى أن ”المحكمة أصدرت بحقه حكمًا بالسجن 13 شهرًا و 16 يومًا، بتهمة نشر أكاذيب، وحكمًا آخر بالعقوبة نفسها، بتهمة نشر صور خاصة“.

وأضاف: ”كما منعتني المحكمة من العمل في الأنشطة الصحفية لمدة عامين، وتم حظر قناتي الإخبارية التي أديرها عبر تطبيق تلغرام، وأتمنى أن تلغي محكمة الاستئناف هذه الأحكام“.

وأشار الصحفي الإيراني، إلى أنه ”إذا تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بمدينة كوهدشت بمحافظة لرستان، فسيتم تنفيذ أحد هذه الأحكام“.

يذكر أنه في 20 آب/ أغسطس الماضي، قال مركز الإحصاء الإيراني، إن زواج الفتيات الإجباري بالنسبة للقاصرات، ارتفع بنسبة 10% خلال العام الماضي.

وذكر المركز في تقرير له، أن ”هناك زيادة بنسبة 10% في معدل زواج الفتيات من سن 10 إلى 14 عامًا في إيران، خلال عام 2020، مقارنة بالعام السابق“.

وهذه التقديرات مخصصة فقط، لحالات الزواج المسجلة في مكتب السجل المدني التابع للحكومة الإيرانية، ما يشير إلى أن العدد الفعلي أعلى من ذلك.