فرنسا: لن نتلقى من بريطانيا دروسا حول الهجرة

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي سيستقبل نظيرته البريطانية بريتي باتيل في السابعة مساء الإثنين ”ليس لدى بريطانيا دروس تمليها علينا حول إدارة فرنسا لملف المهاجرين الذين يريدون الانتقال إلى المملكة المتحدة“.

وأضاف دارمانان لقناة ”سي نيوز“ الفرنسية أن ”البريطانيين يجب أن يتوقفوا عن استخدامنا لحل مشكلاتهم الداخلية نحن لسنا معاونين ولا مساعدين لهم، وأن الوضع في كاليه حيث يحتشد مهاجرون على أمل الانتقال إلى بريطانيا هو نتيجة لتصرفات حكومة بوريس جونسون“.

وأردف ”سوف أذكر نظيرتي البريطانية بأن المنظمات غير الحكومية التي تمنع الشرطة والدرك من العمل هي إلى حد كبير منظمات غير حكومية بريطانية مع مواطنين بريطانيين على الأراضي الفرنسية ويقومون بأنشطة دعائية، وأن المهربين الذين ينظمون الشبكات ويستغلون النساء والأطفال كثير منهم موجودون في بريطانيا“.

وانتقد دارمانان ”سوق العمل في بريطانيا الذي يعتمد إلى حد كبير على جيش احتياطي، كما يقول كارل ماركس، وهم الأشخاص غير النظاميين الذين يمكنهم العمل بأجر منخفض“، مشددا على أنه ”إذا غير البريطانيون تشريعاتهم بدرجة كبيرة _لقد فعلوا ذلك، لكن ليس بما يكفي_ فلن يبقى أحد في كاليه أو دونكيرك“، لافتا إلى أننا ”نحن من يتحمل تبعات السياسة البريطانية. يجب ألا نعكس الأدوار“.

وتصاعد التوتر بين لندن وباريس الجمعة بعد أن بلغ عدد عابري المانش غير القانونيين مستوى قياسيًّا في اليوم السابق عندما تمكن 1185 مهاجرا من الوصول إلى الأراضي البريطانية، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.