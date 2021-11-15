رئيس وزراء أرمينيا يقيل وزير الدفاع وسط اتهام لقوات أذربيجان بـ"انتهاك" الحدود

ذكرت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، أن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أقال وزير الدفاع على خلفية ”انتهاك“ قوات أذربيجان، الحدود بين البلدين.

ولم يذكر باشينيان، متى وقع التوغل، لكنه قال أمام اجتماع لمجلس الأمن الوطني، إنه أقال الوزير أرشاك كارابتيان، بسبب الواقعة، وإن مسؤولين كبارًا يناقشون هذا التطور منذ أمس الأحد.

وعين باشينيان، سورين بابيكيان، خلفًا لأرشاك كارايتيان.

يذكر أن التوتر بين الدولتين قد عاد مؤخرًا، بعد أن وقّعا في وقت سابق من العام الماضي، اتفاقًا يوقف الحرب التي اندلعت بينهما لأكثر من شهر.

وأعلنت أرمينيا وأذربيجان، يوم الأحد، عن تبادل لإطلاق النار بين قواتهما في إحدى المناطق عند الحدود بين الدولتين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية، إن القوات الأذربيجانية، حاولت إحراز تقدم في الاتجاه الشرقي عند الحدود، ما أسفر عن إطلاق نار مكثف بين الجانبين، مشيرة إلى أن العسكريين الأرمن أحبطوا محاولات الجيش الأذربيجاني، التموضع في المنطقة.

وحذرت الوزارة، من أن ”الوضع لا يزال متوترًا، وأن محادثات تجري حاليًا بوساطة روسيا لتسوية الوضع“.

وكانت القوات الأذربيجانية والأرمينية انخرطت العام الماضي في ”معارك عنيفة“ في منطقة قره باغ المتنازع عليها، وأسفرت المعارك عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

واستمرت المعارك بين الطرفين في العام الماضي، نحو 40 يومًا، ليتوصل الطرفان بعد ذلك إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونص الاتفاق، على أن يحتفظ كل طرف بما استولى عليه من أرض في المعارك، بينما تكون أرمينيا ملزمة بإعادة السيادة على منطقة أغدام، ومنطقة كيلباجار، ومنطقة لاتشين إلى أذربيجان.

كما نص الاتفاق على نشر قوات حفظ سلام روسية، على طول خط وقف إطلاق النار في قره باغ، وكذلك على طول ممر لاتشين، الذي يصل قره باغ بأرمينيا.

وبموجب الاتفاق، ستُؤمّن أرمينيا فتح حركة النقل بين غرب أذربيجان، وإقليم ناخيتشيفان الأذري، الذي يتمتع بحكم ذاتي ويعيش عزلة كاملة، بهدف تأمين حركة الناس والسلع في الاتجاهين.