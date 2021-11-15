وزير الخارجية التركي من طهران: من غادر الاتفاق النووي عليه العودة

وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، العقوبات المفروضة على إيران، بأنها ”جائرة“، مضيفا أن ”من غادر الاتفاق النووي يجب أن يعود إليه“.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع أوغلو، الذي يزور طهران حاليا.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، عن أوغلو، قوله خلال المؤتمر، إن ”العقوبات المفروضة على إيران، جائرة، ومن غادر الاتفاق النووي يجب أن يعود إليه“.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وأعاد فرض جميع العقوبات التي رُفعت بموجب شروطه الأصلية، وأضاف أكثر من 1500 إجراء.

وردًّا على ذلك، وسّعت إيران أنشطتها النووية إلى ما وراء حدود الاتفاق بشكل كبير، وقالت إنه يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية قبل أن تعود إلى الامتثال.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني ”أجرينا محادثات جيدة حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وخلال الزيارة المقبلة للرئيس التركي لإيران، سيتم التوقيع على خريطة طريق للتعاون بين البلدين“.

وأعرب أمير عبد اللهيان خلال المؤتمر، عن ”أمله في أن يتم إعداد خريطة طريق للتعاون بين البلدين، وقال إننا اتفقنا على إجراء محادثات على مستوى الخبراء للاتفاق حول تعاون طويل الأمد بين طهران وأنقرة“.

وأضاف ”اتفقنا على بدء محادثاتنا الدبلوماسية حول بنود خريطة الطريق للتعاون بين البلدين، ونأمل أن يتم التوقيع على هذه الوثيقة بحضور رئيسي البلدين خلال زيارة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان المرتقبة إلى طهران“.

وبشأن القضايا في المنطقة، قال أمير عبد اللهيان ”كان لدينا الكثير من وجهات النظر المشتركة حول القضايا الإقليمية.. في لبنان، نتابع التطورات بجدية وقلق، وفيما يتعلق بالعراق، فإننا ندين بشكل مشترك العمل الإرهابي ضد رئيس الوزراء العراقي ونأمل أن يتم تشكيل حكومة جديدة في العراق في أقرب وقت ممكن“.

وتابع ”في أفغانستان، نسعى بجدية إلى تشكيل حكومة شاملة.. تشجع إيران جميع الأطراف على تشكيل حكومة شاملة“.

ووصل مولود جاويش أوغلو، يوم الإثنين، إلى طهران، للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وأضافت الوكالة أن ”جاويش أوغلو، سيلتقي الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لبحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، كما سيكون على جدول المفاوضات قضايا الحدود وإدارة المياه المشتركة“.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها جاويش أوغلو، إلى طهران منذ تسلم عبداللهيان، منصب وزارة الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة، التي تشكلت في آب/ أغسطس الماضي.